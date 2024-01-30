В Бурятии жителям четырех сел вернули водоснабжение

В районе республики устранили опасную коммунальную аварию. Как сообщал «Номер один», накануне в Иволгинском районе ввели режим повышенной готовности, так как без холодного водоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Нижняя Иволга, Нур-Селение, Сужа и Хойтобэе. Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, и 8 социально значимых объектов. Причина отключения устанавливается.



Коммунальные службы смогли устранить неполадки к вечеру 29 января, сообщают в группе «Иволга-инфо 24/7».



«Восстановлено холодное водоснабжение. Завершена проверка 8 социальных объектов. Проводится мониторинг по водоколонкам», - проинформировали в группе.



Кроме того, при необходимости жители могут оставить заявку на отогрев в ЕДДС района, номер 8 30140 41120. Задействованы две бригады из девяти человек на двух единицах техники.

Фото: Номер один