Общество 30.01.2024 в 09:52

В Бурятии жителям четырех сел вернули водоснабжение

Напомним, в Иволгинском районе из-за коммунальной аварии ввели режим повышенной готовности
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии жителям четырех сел вернули водоснабжение

В районе республики устранили опасную коммунальную аварию. Как сообщал «Номер один», накануне в Иволгинском районе ввели режим повышенной готовности, так как без холодного водоснабжения остались жители четырех населенных пунктов: Нижняя Иволга, Нур-Селение, Сужа и Хойтобэе. Под отключение попали 510 частных домов, в которых проживает 1785 человек, из них 614 детей, и 8 социально значимых объектов. Причина отключения устанавливается.

Коммунальные службы смогли устранить неполадки к вечеру 29 января, сообщают в группе «Иволга-инфо 24/7».

«Восстановлено холодное водоснабжение. Завершена проверка 8 социальных объектов. Проводится мониторинг по водоколонкам», - проинформировали в группе.

Кроме того, при необходимости жители могут оставить заявку на отогрев в ЕДДС района, номер 8 30140 41120. Задействованы две бригады из девяти человек на двух единицах техники.

Фото: Номер один

Теги
иволгинский район авария

Все новости

В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае
30.01.2024 в 10:32
В Бурятии с таксиста взыскали 250 тысяч рублей за избиение пассажира
30.01.2024 в 10:26
В районе Бурятии работодатель недоплачивал 88 сотрудникам
30.01.2024 в 10:14
Боец из Бурятии пытается оспорить заключение врачей
30.01.2024 в 10:13
В Бурятии жителям четырех сел вернули водоснабжение
30.01.2024 в 09:52
В Бурятии осудили еще одного начальника почты
30.01.2024 в 09:44
В Бурятии выжил 13-летний школьник, чью голову проткнуло вилами
30.01.2024 в 09:34
В Улан-Удэ могут построить дом для полицейских
30.01.2024 в 09:29
В Улан-Удэ построят жилой комплекс на миллион квадратных метров жилья
30.01.2024 в 09:18
Работа в предпраздничный день
30.01.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
Боец из Бурятии пытается оспорить заключение врачей
Его увечье признали легким, но мужчина с этим не согласен
30.01.2024 в 10:13
В Бурятии выжил 13-летний школьник, чью голову проткнуло вилами
Подросток пережил кому и даже не мог говорить, а сейчас вернулся к обычной жизни
30.01.2024 в 09:34
В Улан-Удэ могут построить дом для полицейских
Такое предложение прозвучало от замглавы МВД России
30.01.2024 в 09:29
В Улан-Удэ построят жилой комплекс на миллион квадратных метров жилья
Первую очередь из 25 домов планируют сдать до 2027 года
30.01.2024 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru