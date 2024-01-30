Общество 30.01.2024 в 10:13

Боец из Бурятии пытается оспорить заключение врачей

Его увечье признали легким, но мужчина с этим не согласен
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Текст: Андрей Константинов
Боец из Бурятии пытается оспорить заключение врачей
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение от военнослужащего. Мужчина не согласился, что нанесенное ему в боях увечье признали легким.

Как рассказали в аппарате Уполномоченного, в ходе спецоперации военнослужащий получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения таза с огнестрельным оскольчатым дырчатым переломом верхнезадней ости крыла подвздошной кости, краевым переломом срединного крестового гребня на уровне третьего крестцового позвонка. В июне 2023 года раненому провели операцию, затем он лечился в нескольких госпиталях. В августе 2023 военно-врачебная комиссия освидетельствовала мужчину и пришла к выводу, что нанесенное военнослужащему увечье является легким.

«Уполномоченным по данному факту инициирована проверка военной прокуратурой Читинского гарнизона, ФГКУ «321 ВКГ» Министерства обороны России. В ходе проверки совместно с начальником травматологического отделения – главным травматологом 301 ВКГ (ВО) были изучены запрошенные документы. В результате на основании перечня, утвержденного постановлением правительства РФ, выявлено, что полученное увечье относится к тяжелым», - рассказали в аппарате омбудсмена.

На данный момент заключение о том, что военнослужащий получил легкое увечье, отменено. Бойцу предстоит пройти повторное медицинское освидетельствование.

Фото: «Номер один»
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спецоперация

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