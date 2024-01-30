В Бурятии на видео засняли лосей, бегущих вдоль дороги

Жителей Бурятии призывают быть особенно внимательными на дорогах. Как сообщают в Заповедном Подлеморье, в Забайкальском национальном парке участились случаи встреч с лосями. Всё чаще сохатых можно наблюдать на Чивыркуйском перешейке. Безмятежные животные бродят вдоль дорог, а приметив машины и людей, спешат спрятаться в гуще деревьев.

Старший государственный инспектор Сергей Сураев заснял видео во время авиапатрулирования территории.





«Мы просим всех посетителей Забайкальского национального парка проявлять крайнюю осторожность во время движения. Очень не хочется, чтобы эти красивые, величественные животные стали жертвой нерадивого водителя. Также отметим, что средний рост лося превышает 2 метра, а вес – около 500 кг, так что в случае ДТП, пострадать могут и люди в салоне»,



- отметили в сообщении.



Как напоминают в Заповедном Подлеморье, лоси здесь «дома», и имеют полное право находится там, где им нужно.

«А вот человек на особо охраняемой природной территории – всего лишь гость, помните об этом!»



- обращаются инспекторы.



Фото: скриншот из видео