В Улан-Удэ не отменяются занятия у школьников второй смены

Сегодня утром отменили занятия для первой смены учащихся с 1-4 класс в связи с низкими температурами – за окном было -33°. Однако за это время потеплело на 1 градус, поэтому ученики второй смены школ города Улан-Удэ выходят на уроки, сообщает Комитет по образованию. На 11 часов утра температура воздуха составила - 32°, рассказали в комитете со ссылкой на Гидрометцентр.

«Напоминаем, что, родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя»,



- отметили в ведомстве.

