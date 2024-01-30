Общество 30.01.2024 в 12:01

В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей

Об интересном блюде рассказали в Иволгинском дацане
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей

В Иволгинском дацане на празднование Сагаалгана приготовят боовы, которые по форме должны напоминать ухо человека, рассказал председатель буддийской традиционной Сангхи Дамба Аюшеев.

Как он отметил, угощение выставляют на праздничный стол, чтобы люди за ним вели благоразумные беседы, учитывая, что их слышат ученики Будды.

«Только вот в последнее время наши братья халха монголы изготавливают боовы в пекарнях, и они имеют красиво - плоские формы. Из - за этого, думаю, люди за столом перестают друг друга слышать и понимать»,

– отмечает он.


Фото: тг-канал Дамбы Аюшеева

Теги
сагаалган еда белый месяц

Все новости

Молодой фельдшер из Бурятии погиб на СВО
30.01.2024 в 12:17
47-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
30.01.2024 в 12:12
Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов
30.01.2024 в 12:07
В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей
30.01.2024 в 12:01
В Улан-Удэ не отменяются занятия у школьников второй смены
30.01.2024 в 11:41
Жителей Улан-Удэ приглашают на вечер поэзии
30.01.2024 в 11:24
Приехавшая в Улан-Удэ сельчанка занялась мошенничеством
30.01.2024 в 11:16
В Бурятии на видео засняли лосей, бегущих вдоль дороги
30.01.2024 в 11:03
В Бурятии автомобиль сбил лошадь
30.01.2024 в 10:42
В Улан-Удэ пожилая женщина получила травмы в трамвае
30.01.2024 в 10:32
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
Антимонопольщики Бурятии заинтересовались провокационной рекламой магазина стройматериалов

Рекламные баннеры товаров для дома и ремонта появились на улицах Улан-Удэ

30.01.2024 в 12:07
В Улан-Удэ не отменяются занятия у школьников второй смены
Температура воздуха -32°
30.01.2024 в 11:41
В Бурятии на видео засняли лосей, бегущих вдоль дороги
Встречи с сохатыми особенно участились в Забайкальском нацпарке
30.01.2024 в 11:03
Боец из Бурятии пытается оспорить заключение врачей
Его увечье признали легким, но мужчина с этим не согласен
30.01.2024 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru