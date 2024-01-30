Общество 30.01.2024 в 12:01
В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей
Об интересном блюде рассказали в Иволгинском дацане
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском дацане на празднование Сагаалгана приготовят боовы, которые по форме должны напоминать ухо человека, рассказал председатель буддийской традиционной Сангхи Дамба Аюшеев.
Как он отметил, угощение выставляют на праздничный стол, чтобы люди за ним вели благоразумные беседы, учитывая, что их слышат ученики Будды.
«Только вот в последнее время наши братья халха монголы изготавливают боовы в пекарнях, и они имеют красиво - плоские формы. Из - за этого, думаю, люди за столом перестают друг друга слышать и понимать»,
– отмечает он.
Фото: тг-канал Дамбы Аюшеева
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