В Бурятии на Сагаалган будут готовить боовы в виде ушей

В Иволгинском дацане на празднование Сагаалгана приготовят боовы, которые по форме должны напоминать ухо человека, рассказал председатель буддийской традиционной Сангхи Дамба Аюшеев.

Как он отметил, угощение выставляют на праздничный стол, чтобы люди за ним вели благоразумные беседы, учитывая, что их слышат ученики Будды.