Общество 30.01.2024 в 13:59

В Бурятии завоют сирены

31 января проверят работу системы экстренного оповещения
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии завоют сирены

Завтра, 31 января, в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения.

 С 10:00 до 10:05 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза.

 Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, а также в населённых пунктах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района, Ильинка Прибайкальского района и г. Северобайкальск.

 Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой соблюдать спокойствие.


Фото: Номер один

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