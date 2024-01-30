В Бурятии завоют сирены

Завтра, 31 января, в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения.

С 10:00 до 10:05 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, а также в населённых пунктах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района, Ильинка Прибайкальского района и г. Северобайкальск.

Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой соблюдать спокойствие.





Фото: Номер один