Общество 30.01.2024 в 13:59
В Бурятии завоют сирены
31 января проверят работу системы экстренного оповещения
Текст: Евгения Гармаева
Завтра, 31 января, в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения.
С 10:00 до 10:05 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторится три раза.
Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в Улан-Удэ, а также в населённых пунктах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района, Солонцы, Вознесеновка, Саратовка, Кордон Тарбагатайского района, Ильинка Прибайкальского района и г. Северобайкальск.
Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой соблюдать спокойствие.
Фото: Номер один