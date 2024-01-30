В Бурятии с начала года на пожарах погибли уже 10 человек

30 января в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда Ивана Альхеева. В числе прочих рассматривался вопрос о принятии дополнительных мер по недопущению гибели людей на пожарах.Как сообщил в своем докладе представитель МЧС Евгений Попов, с начала 2024 года в республике зарегистрировано 169 пожаров. В них погибли 10 человек, в том числе один ребенок, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.При этом в сравнении с прошлым годом количество погибших людей на пожарах возросло почти в 2,5 раза, а количество травмированных увеличилось в 3 раза. Основными причинами пожаров с трагическими исходами стали неосторожное обращение с огнем (60%), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (27%), нарушение правил эксплуатации отопительных печей (13%).Заслушав доклад, Иван Альхеев отметил, что главам муниципальных образований необходимо незамедлительно организовать проведение сельских сходов, усилить плановую работу по информированию населения о мерах и правилах пожарной безопасности в СМИ, а также кратно увеличить подворовые обходы.Фото: МЧС Бурятии