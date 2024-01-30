В Бурятии в Мухоршибири модернизируют систему теплоснабжения

В райцентре Мухоршибирского района есть 2 теплоисточника. Это котельные «МСО» и «Квартальная». Первая введена в эксплуатацию еще в 1979 году. Как рассказали в пресс-службе правительства, моральный и физический износ ее настолько высок, что перспективы реконструкции отсутствуют. Котельная «Квартальная» работает с 2003 года, ее мощность выше, но имеется износ оборудования более 60%, в связи с чем эффективность ее работы снижена.

«Алексей Цыденов провел осмотр объекта и рассказал, что котельная «Квартальная» будет капитально отремонтирована. А потребителей котельной «МСО» после капремонта присоединят к «Квартальной»,



- рассказали в правительстве.



Как отмечают в сообщении, за счет снижения потребления угля вредные выбросы в окружающую среду в селе снизятся. Установленные после ремонта современные системы шумозащиты и очистки воздуха позволят минимизировать негативные последствия для населения.