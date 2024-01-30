В Бурятии среди осужденных провели турнир по игре «Морской бой»

В исправительной колонии №2 среди отбывающих наказание провели соренование по известной игре «Морской бой».

«В играх приняло участие более 30 осуждённых учреждения, где по итогам состязаний был выявлен победитель всего турнира, им стал осужденный отряда № 8»,



- рассказали в УФСИН России по Республике Бурятия.



Как отметили в сообщении, мероприятие направлено на обеспечение полезной занятости осужденных, а также на развитие внимания, логики, памяти и стратегических навыков.





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