Общество 30.01.2024 в 14:50
В Бурятии среди осужденных провели турнир по игре «Морской бой»
Состязания прошли в ИК-2
Текст: Евгения Гармаева
В исправительной колонии №2 среди отбывающих наказание провели соренование по известной игре «Морской бой».
Как отметили в сообщении, мероприятие направлено на обеспечение полезной занятости осужденных, а также на развитие внимания, логики, памяти и стратегических навыков.
«В играх приняло участие более 30 осуждённых учреждения, где по итогам состязаний был выявлен победитель всего турнира, им стал осужденный отряда № 8»,
- рассказали в УФСИН России по Республике Бурятия.
Фото: Номер один
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