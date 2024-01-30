С рынков Бурятии изъяли 707 туш некачественного мяса

В 2023 году в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы при рынках и убойных пунктах исследовано 296 831 туш сельскохозяйственных животных, из проверенных туш в 707 случаях выявили небезопасное мясо и продукты убоя. Среди них было 95 случаев паразитарных заболеваний, таких как эхинококкоз КРС, финноз КРС, параскаридоз лошадей, цистицеркоз овец и другие.

«Из выше указанных данных следует, что вероятность съесть зараженное паразитами мясо достаточно низкая, тем не менее, вероятность меняется при покупке мяса в несанкционированных местах продаж, так как недобросовестные продавцы могут намеренно продавать неподлежащую продаже продукцию»,



- рассказали в управлении ветеринарии Бурятии.



В свою очередь, лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы не допустили на продажу 553 туши мяса, так как по внешним признакам и лабораторным исследованиям установлено, что туши имели посторонний запах, потеря товарного вида, тощее. Было уничтожено 94,55 тонн субпродуктов из-за фасциолеза, аспирации, загара, абсцессов, цистицеркоза и параскаридоза.



«В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы также проводится осмотр мяса диких животных в том числе: мясо кабана, медведя, косули козы и оленя. В 2023 году было осмотрено 190 туш, из которых было обнаружено 2 случая трихинеллеза у медведей. Эти туши были отправлены на уничтожение»,



- добавили в сообщении.



Управление ветеринарии Республики Бурятия напоминает населению, что животноводческую продукцию необходимо приобретать только в специально организованных для этих целей местах.





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