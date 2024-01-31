«ДезХлор» изгнали из школ Улан-Удэ

В итоге улан-удэнцы выяснили, что инструкция «БиаСептикМ» не согласована и не заверена печатью Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора. На первой странице стоит лишь печать производителя - ООО «Бирюза» - и подпись руководителя.







Через несколько лет скандалов и жалоб во всевозможные инстанции активные улан-удэнцы добились запрета использования «ДезХлора» в учебных заведениях. На достигнутом, однако, они не останавливаются: сейчас родители начали борьбу с «БиаСептикМ» - еще одним дезинфицирующим средством.В январе 2021 года Минобраз Бурятии заключил контракт с созданным в декабре 2020 года ООО «Базис групп медицина» на поставку дезинфицирующего средства «ДезХлор». Контракт заключили без проведения торгов, его сумма составляла 7 млн рублей.Закупленное дезинфицирующее средство распределили по школам Бурятии для дезинфекции помещений в условиях пандемии коронавируса. «ДезХлор» выпускается в виде таблеток белого цвета с запахом хлора и обладает антимикробным действием.В июле и декабре 2021 года республиканский минобраз провел еще две закупки «ДезХлора» - на 5 и 8,5 млн рублей соответственно. Но благие намерения привели к неприятным последствиям. В городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощущался характерный запах хлора.Озабоченность мам была настолько велика, что свои обращения они направляли главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора, а также во все надзорные инстанции.Однако в ответ на вопросы родителей пострадавших детей чиновники комитета образования и минобразования, специалисты Роспотребнадзора неизменно отвечали одно и то же – «ДезХлор» абсолютно безопасен и разрешен для использования в учебных заведениях.«В ходе проверки органами Роспотребнадзора документы, подтверждающие отнесение средства «ДезХлор» в рабочем растворе 0,015% к четвертому классу малоопасных вредных веществ при ингаляционном пути поступления в организм человека, не представлены», - сделала вывод прокуратура Бурятии.Между тем ФБУ «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека еще в 2022 году на запрос главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» сообщило, что «ДезХлор» не может использоваться для текущей и профилактической дезинфекции.«На дату выпуска инструкции по применению «ДезХлора» санитарно-эпидемиологические правила не содержали запрета на применение дезинфицирующих средств по параметрам ингаляционной опасности в образовательных учреждениях для детей и подростков. С 1 сентября 2021 года введены в действие новые нормы СанПиН, в соответствии с которыми не допускается применение дезинфицирующих средств I-III классов опасности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 126)», - указано в письме. Поскольку «ДезХлор» относится ко второму классу опасности, использовать его в школах нельзя.Кроме того, далеко не во всех образовательных учреждениях «ДезХлор» готовили к применению правильно. Так, за восемь месяцев 2023 года в девяти школах республики выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением требований инструкции при приготовлении рабочего раствора «ДезХлор», в трех учреждениях выявлена завышенная концентрация хлора.В сентябре 2023 года прокуратура Бурятии сделала вывод о том, что «безопасность и необходимость применения в образовательных учреждениях в профилактических целях дезинфицирующего средства «ДезХлор» не подтверждены».«По результатам проверки прокуратура республики подготовила представления об устранении нарушений федерального законодательства на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева и министра образования и науки Валерия Позднякова».В октябре 2023 года Министерство образования и науки Бурятии разослало в образовательные учреждения республики письмо о запрете применения «ДезХлора» до проведения клинических испытаний.Улан-удэнка Анна Бабкина, рассказавшая нам о победе над использованием «ДезХлора», сообщила, что сейчас родители борются против использования кожного антисептика «БиаСептикМ».В декабре 2021 года минобраз республики закупил антисептик «БиаСептикМ». Антисептик производит ООО «Бирюза» из г. Тольятти. Бдительные родители школьников решили проверить, насколько безопасно это средство, разрешено ли его использование в образовательных учреждениях и к какому классу опасности оно относится.- Изучив ОГРНИП ООО «Бирюза» - производителя дезсредства «БиаСептикМ», в выписке не оказалось ОКВЭДа на производство дезинфицирующих средств. На сайте проверки на подлинность деклараций о соответствии, декларация, выданная ООО «Бирюза», не найдена. В разделе «Протоколы исследований» указана информация о филиале «НПЦСЭЭиМ», где проводились испытания средства. Он расположен в Казахстане, - рассказала Анна Бабкина.Активные родители, изучив эти данные, пришли к выводу о том, что кожный антисептик «БиаСептикМ» является ничем иным как дезинфицирующим средством «БиаСептПро», который представлен ООО «Бирюза» в качестве кожного антисептика для увеличения продаж и получения прибыли, а само ООО «Бирюза» осуществляет незаконный вид деятельности, который не указан в выписке из ЕГРЮЛ. Инструкции на дезсредства, в том числе на «БиаСептикМ», не утверждены должным образом.22 января активисты подали обращение в прокуратуру Бурятии, в котором попросили надзорный орган выяснить, имеет ли право ООО «Бирюза» осуществлять деятельность в сфере производства дезсредств, разобраться, почему инструкция на «БиаСептикМ» не заверена НИИ или другим уполномоченным органом и почему ее нет в открытом доступе, а также по какой причине средство «БиаСептикМ» не указано в реестрах разрешенных дезсредств и антисептиков.- Средство третьего класса опасности. Оно содержит 75% изопропилового спирта. Даже на этикетке написано: «хранить в недоступном месте от детей». А эти бутылки везде в школах стоят, - подытоживает Анна Бабкина.Запретят ли «БиаСептикМ» в образовательных учреждениях, как ранее «ДезХлор» покажет время.Фото: «Номер один»