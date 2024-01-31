Общество 31.01.2024 в 06:00
«ДезХлор» изгнали из школ Улан-Удэ
Родители школьников добились запрета использования опасного средства
Текст: Лариса Ситник
Через несколько лет скандалов и жалоб во всевозможные инстанции активные улан-удэнцы добились запрета использования «ДезХлора» в учебных заведениях. На достигнутом, однако, они не останавливаются: сейчас родители начали борьбу с «БиаСептикМ» - еще одним дезинфицирующим средством.
Дышали хлором
В январе 2021 года Минобраз Бурятии заключил контракт с созданным в декабре 2020 года ООО «Базис групп медицина» на поставку дезинфицирующего средства «ДезХлор». Контракт заключили без проведения торгов, его сумма составляла 7 млн рублей.
Закупленное дезинфицирующее средство распределили по школам Бурятии для дезинфекции помещений в условиях пандемии коронавируса. «ДезХлор» выпускается в виде таблеток белого цвета с запахом хлора и обладает антимикробным действием.
В июле и декабре 2021 года республиканский минобраз провел еще две закупки «ДезХлора» - на 5 и 8,5 млн рублей соответственно. Но благие намерения привели к неприятным последствиям. В городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощущался характерный запах хлора.
Озабоченность мам была настолько велика, что свои обращения они направляли главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора, а также во все надзорные инстанции.
Однако в ответ на вопросы родителей пострадавших детей чиновники комитета образования и минобразования, специалисты Роспотребнадзора неизменно отвечали одно и то же – «ДезХлор» абсолютно безопасен и разрешен для использования в учебных заведениях.
«В ходе проверки органами Роспотребнадзора документы, подтверждающие отнесение средства «ДезХлор» в рабочем растворе 0,015% к четвертому классу малоопасных вредных веществ при ингаляционном пути поступления в организм человека, не представлены», - сделала вывод прокуратура Бурятии.
Между тем ФБУ «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека еще в 2022 году на запрос главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» сообщило, что «ДезХлор» не может использоваться для текущей и профилактической дезинфекции.
«На дату выпуска инструкции по применению «ДезХлора» санитарно-эпидемиологические правила не содержали запрета на применение дезинфицирующих средств по параметрам ингаляционной опасности в образовательных учреждениях для детей и подростков. С 1 сентября 2021 года введены в действие новые нормы СанПиН, в соответствии с которыми не допускается применение дезинфицирующих средств I-III классов опасности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 126)», - указано в письме. Поскольку «ДезХлор» относится ко второму классу опасности, использовать его в школах нельзя.
Кроме того, далеко не во всех образовательных учреждениях «ДезХлор» готовили к применению правильно. Так, за восемь месяцев 2023 года в девяти школах республики выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением требований инструкции при приготовлении рабочего раствора «ДезХлор», в трех учреждениях выявлена завышенная концентрация хлора.
В сентябре 2023 года прокуратура Бурятии сделала вывод о том, что «безопасность и необходимость применения в образовательных учреждениях в профилактических целях дезинфицирующего средства «ДезХлор» не подтверждены».
«По результатам проверки прокуратура республики подготовила представления об устранении нарушений федерального законодательства на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева и министра образования и науки Валерия Позднякова».
В октябре 2023 года Министерство образования и науки Бурятии разослало в образовательные учреждения республики письмо о запрете применения «ДезХлора» до проведения клинических испытаний.
Борьба с антисептиком
Улан-удэнка Анна Бабкина, рассказавшая нам о победе над использованием «ДезХлора», сообщила, что сейчас родители борются против использования кожного антисептика «БиаСептикМ».
В декабре 2021 года минобраз республики закупил антисептик «БиаСептикМ». Антисептик производит ООО «Бирюза» из г. Тольятти. Бдительные родители школьников решили проверить, насколько безопасно это средство, разрешено ли его использование в образовательных учреждениях и к какому классу опасности оно относится.
- Изучив ОГРНИП ООО «Бирюза» - производителя дезсредства «БиаСептикМ», в выписке не оказалось ОКВЭДа на производство дезинфицирующих средств. На сайте проверки на подлинность деклараций о соответствии, декларация, выданная ООО «Бирюза», не найдена. В разделе «Протоколы исследований» указана информация о филиале «НПЦСЭЭиМ», где проводились испытания средства. Он расположен в Казахстане, - рассказала Анна Бабкина.
Активные родители, изучив эти данные, пришли к выводу о том, что кожный антисептик «БиаСептикМ» является ничем иным как дезинфицирующим средством «БиаСептПро», который представлен ООО «Бирюза» в качестве кожного антисептика для увеличения продаж и получения прибыли, а само ООО «Бирюза» осуществляет незаконный вид деятельности, который не указан в выписке из ЕГРЮЛ. Инструкции на дезсредства, в том числе на «БиаСептикМ», не утверждены должным образом.
22 января активисты подали обращение в прокуратуру Бурятии, в котором попросили надзорный орган выяснить, имеет ли право ООО «Бирюза» осуществлять деятельность в сфере производства дезсредств, разобраться, почему инструкция на «БиаСептикМ» не заверена НИИ или другим уполномоченным органом и почему ее нет в открытом доступе, а также по какой причине средство «БиаСептикМ» не указано в реестрах разрешенных дезсредств и антисептиков.
- Средство третьего класса опасности. Оно содержит 75% изопропилового спирта. Даже на этикетке написано: «хранить в недоступном месте от детей». А эти бутылки везде в школах стоят, - подытоживает Анна Бабкина.
Запретят ли «БиаСептикМ» в образовательных учреждениях, как ранее «ДезХлор» покажет время.
Фото: «Номер один»
Дышали хлором
В январе 2021 года Минобраз Бурятии заключил контракт с созданным в декабре 2020 года ООО «Базис групп медицина» на поставку дезинфицирующего средства «ДезХлор». Контракт заключили без проведения торгов, его сумма составляла 7 млн рублей.
Закупленное дезинфицирующее средство распределили по школам Бурятии для дезинфекции помещений в условиях пандемии коронавируса. «ДезХлор» выпускается в виде таблеток белого цвета с запахом хлора и обладает антимикробным действием.
В июле и декабре 2021 года республиканский минобраз провел еще две закупки «ДезХлора» - на 5 и 8,5 млн рублей соответственно. Но благие намерения привели к неприятным последствиям. В городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощущался характерный запах хлора.
Озабоченность мам была настолько велика, что свои обращения они направляли главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора, а также во все надзорные инстанции.
Однако в ответ на вопросы родителей пострадавших детей чиновники комитета образования и минобразования, специалисты Роспотребнадзора неизменно отвечали одно и то же – «ДезХлор» абсолютно безопасен и разрешен для использования в учебных заведениях.
«В ходе проверки органами Роспотребнадзора документы, подтверждающие отнесение средства «ДезХлор» в рабочем растворе 0,015% к четвертому классу малоопасных вредных веществ при ингаляционном пути поступления в организм человека, не представлены», - сделала вывод прокуратура Бурятии.
Между тем ФБУ «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека еще в 2022 году на запрос главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» сообщило, что «ДезХлор» не может использоваться для текущей и профилактической дезинфекции.
«На дату выпуска инструкции по применению «ДезХлора» санитарно-эпидемиологические правила не содержали запрета на применение дезинфицирующих средств по параметрам ингаляционной опасности в образовательных учреждениях для детей и подростков. С 1 сентября 2021 года введены в действие новые нормы СанПиН, в соответствии с которыми не допускается применение дезинфицирующих средств I-III классов опасности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (п. 126)», - указано в письме. Поскольку «ДезХлор» относится ко второму классу опасности, использовать его в школах нельзя.
Кроме того, далеко не во всех образовательных учреждениях «ДезХлор» готовили к применению правильно. Так, за восемь месяцев 2023 года в девяти школах республики выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением требований инструкции при приготовлении рабочего раствора «ДезХлор», в трех учреждениях выявлена завышенная концентрация хлора.
В сентябре 2023 года прокуратура Бурятии сделала вывод о том, что «безопасность и необходимость применения в образовательных учреждениях в профилактических целях дезинфицирующего средства «ДезХлор» не подтверждены».
«По результатам проверки прокуратура республики подготовила представления об устранении нарушений федерального законодательства на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева и министра образования и науки Валерия Позднякова».
В октябре 2023 года Министерство образования и науки Бурятии разослало в образовательные учреждения республики письмо о запрете применения «ДезХлора» до проведения клинических испытаний.
Борьба с антисептиком
Улан-удэнка Анна Бабкина, рассказавшая нам о победе над использованием «ДезХлора», сообщила, что сейчас родители борются против использования кожного антисептика «БиаСептикМ».
В декабре 2021 года минобраз республики закупил антисептик «БиаСептикМ». Антисептик производит ООО «Бирюза» из г. Тольятти. Бдительные родители школьников решили проверить, насколько безопасно это средство, разрешено ли его использование в образовательных учреждениях и к какому классу опасности оно относится.
В итоге улан-удэнцы выяснили, что инструкция «БиаСептикМ» не согласована и не заверена печатью Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора. На первой странице стоит лишь печать производителя - ООО «Бирюза» - и подпись руководителя.
Активные родители, изучив эти данные, пришли к выводу о том, что кожный антисептик «БиаСептикМ» является ничем иным как дезинфицирующим средством «БиаСептПро», который представлен ООО «Бирюза» в качестве кожного антисептика для увеличения продаж и получения прибыли, а само ООО «Бирюза» осуществляет незаконный вид деятельности, который не указан в выписке из ЕГРЮЛ. Инструкции на дезсредства, в том числе на «БиаСептикМ», не утверждены должным образом.
22 января активисты подали обращение в прокуратуру Бурятии, в котором попросили надзорный орган выяснить, имеет ли право ООО «Бирюза» осуществлять деятельность в сфере производства дезсредств, разобраться, почему инструкция на «БиаСептикМ» не заверена НИИ или другим уполномоченным органом и почему ее нет в открытом доступе, а также по какой причине средство «БиаСептикМ» не указано в реестрах разрешенных дезсредств и антисептиков.
- Средство третьего класса опасности. Оно содержит 75% изопропилового спирта. Даже на этикетке написано: «хранить в недоступном месте от детей». А эти бутылки везде в школах стоят, - подытоживает Анна Бабкина.
Запретят ли «БиаСептикМ» в образовательных учреждениях, как ранее «ДезХлор» покажет время.
Фото: «Номер один»
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