Юбилей вместо похорон

Впору праздновать юбилей. Хотя многим хотелось бы поприсутствовать лучше на поминках ядовитого объекта.

«Опасный объект 30 лет отравляет жизнь горожанам и наносит непоправимый ущерб экологии. Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Бурятии, эколог Евгений Кислов отмечает, что с каждым годом бездействие в решении проблемы усугубляет последствия. Опасные химвещества просачиваются в грунтовые воды и попадают в реку Уду, впадающую в Байкал. Территория заражения фенолом с каждым годом расширяется», - написали в ОНФ своего рода «праздничное юбилейное поздравление».

Озеро бы ликвидировать, да все как-то не выходит. То общественные слушания проект не утвердили, то сам проект не готов вовремя. ОНФ даже пошел в прокуратуру, чтобы та проверила, не искусственно ли затягивается процесс

А мы предлагаем не торопиться. Когда во всей стране экология победит, везде будет чистый воздух, зелень и прочие блага зеленой цивилизации, в обществе появится спрос на устрашающие пейзажи. Представьте, сколько денег можно брать с туриста за то, чтобы поводить его в противогазе по зловонному ядовитому болоту!

А если серьезно, то юбилей фенольного озера – событие грустное. Зато похороны были бы что надо! Надеемся, что они случатся как можно скорее.