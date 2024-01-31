Общество 31.01.2024 в 10:42

«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку»

В Горячинске простятся с погибшим на СВО земляком
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Текст: Андрей Константинов
«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку»
1 февраля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии состоится прощание с уроженцем села Павлом Степаненко. Он погиб в ходе спецоперации 10 октября 2023 года.

Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Павел Степаненко родился 29 июля 1974 года в селе Горячинск Прибайкальского района. В 1991 году был призван на срочную службу. Проходил её в железнодорожных войсках Улан-Удэ.

Работал на курорте Горячинска столяром-плотником, спортинструктором. 25 мая 2023 года принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Погиб 10 октября 2023 года, получив ранение, несовместимое с жизнью. Награждён орденом Мужества посмертно.

У Павла Степаненко осталась семья - жена, сын, мама и сестра.

«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку и уважительное отношения к людям. Низкий поклон родителям Павла Валерьевича, воспитавшим Героя и Патриота своей Родины! Скорбим вместе с родными и близкими отважного солдата», сообщается в паблике.

Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»
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