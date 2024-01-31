1 февраля в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии состоится прощание с уроженцем села Павлом Степаненко. Он погиб в ходе спецоперации 10 октября 2023 года.Как сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Павел Степаненко родился 29 июля 1974 года в селе Горячинск Прибайкальского района. В 1991 году был призван на срочную службу. Проходил её в железнодорожных войсках Улан-Удэ.Работал на курорте Горячинска столяром-плотником, спортинструктором. 25 мая 2023 года принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Погиб 10 октября 2023 года, получив ранение, несовместимое с жизнью. Награждён орденом Мужества посмертно.У Павла Степаненко осталась семья - жена, сын, мама и сестра.«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку и уважительное отношения к людям. Низкий поклон родителям Павла Валерьевича, воспитавшим Героя и Патриота своей Родины! Скорбим вместе с родными и близкими отважного солдата», сообщается в паблике.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»