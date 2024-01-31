Работникам Тункинского нацпарка в Бурятии задержали зарплату

Прокуратура Бурятии выявила нарушения прав работников национального парка «Тункинский» на своевременную и полную оплату труда.«Установлено, что в нарушение предусмотренного трудовыми договорами срока работодатель не выплатил 125-ти работникам заработную плату за декабрь 2023 года, в связи с чем образовалась задолженность в сумме 2,7 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки прокурор внес директору нацпарка представление об устранении нарушений закона. Также в отношении него возбуждено административное дело.Как уточнили в прокуратуре, на данный момент задолженность по зарплате перед работниками нацпарка полностью погашена.Фото: «Номер один»