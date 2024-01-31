В Улан-Удэ затягивают с завершением строительства трех новостроек

В столице Бурятии сотрудники Госстройжилнадзора проверили четыре новостройки на соблюдение графиков производства работа. Выяснилось, что три из них возводят с отставанием от графика реализации проекта.

Так, на ЖК «Зеленые кварталы», вторая очередь строительства, застройщик ООО СЗ «Стройсервис» производит устройство внутренних инженерных систем. Идет завершение отделочных работ, устанавливают малые архитектурные формы. Ввод объекта планируется во 2 квартале 2024 года, отставания от графика не выявлено.

При этом застройщик «СтройГарант» в доме на улице Бабушкина, д.71 занимается отделкой и электрикой, однако, от графика работ все же отстает. Специализированный застройщик «Бургражданстрой» в жилом комплексе по улице Бабушкина производит отделку и монтаж лифтового оборудования. Сроки сдачи строительства перенесены, но отставание по графику остается. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2024 года.

Наконец, «Бест Плюс» в жилом комплексе «Удачный» в 115 микрорайоне намерен завершить строительство дома № 12 в 4 квартале 2024 года. Сейчас на объекте осуществляются отделочные работы, установка оконных блоков, монтаж внутренних электросетей. И здесь также наблюдается отставание от графика.

«Госстройжилнадзор постоянно проводит мониторинг соблюдения застройщиками примерного графика реализации проекта. Тем их них, кто недостаточно организовал свою работу, выданы предостережения. Новостройки находятся на постоянном контроле, и на Комиссии при Правительстве Республики Бурятия мы обсудим способы и возможности приведения графиков работ в соответствие запланированным показателям»,



- прокомментировал ситуацию Николай Павлюк.



Застройщикам выданы предостережения, надзорный орган продолжает мониторинг строительства этих объектов.





Фото: Номер один