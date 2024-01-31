Общество 31.01.2024 в 12:56

В Улан-Удэ будут штрафовать за «варварскую» подрезку деревьев

Недавно изуродовали зеленые насаждения в центре города
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ будут штрафовать за «варварскую» подрезку деревьев

Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос стихийной подрезки деревьев в городе.

- У нас опять начинают подрезать деревья без согласования, уродуют улицы города. Необходимо в кратчайшие сроки находить тех, кто это делает и привлекать к ответственности. Подрезка деревьев должна производиться только после уведомления Комитета городского хозяйства,

 - сказал Игорь Шутенков.

Сергей Гашев, заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства, сообщил, что по последнему факту «варварской» подрезки, который на днях был выявлен на проспекте Победы, Комитет подал заявление в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 19 тысяч рублей.

- Уже найдена машина, которая грузила деревья. Сейчас устанавливаются личности водителя и владельца этого автомобиля,

- сказал заммэра.

Уведомление в Комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нем должны быть указаны: древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки деревьев горожан просят обращаться в Комитет городского хозяйства по телефонам: 37-72-52, 23-39-15.


Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
подрезка кустов деревья кгх

Все новости

В Улан-Удэ будут штрафовать за «варварскую» подрезку деревьев
31.01.2024 в 12:56
Ветеран МВД из Бурятии погиб на СВО
31.01.2024 в 12:38
В Бурятии огонь охватил дом и магазин
31.01.2024 в 12:34
Житель Бурятии пошел на грабеж ради кофе
31.01.2024 в 12:11
В Улан-Удэ несколько управляшек оштрафовали на 75 тысяч рублей
31.01.2024 в 12:03
Крупный пожар в райцентре Бурятии тушили несколько часов
31.01.2024 в 11:55
В Улан-Удэ затягивают с завершением строительства трех новостроек
31.01.2024 в 11:46
Житель Улан-Улан ценой ожогов потушил пожар в собственном гараже
31.01.2024 в 11:17
Работникам Тункинского нацпарка в Бурятии задержали зарплату
31.01.2024 в 10:55
В Улан-Удэ ДТП на проспекте 50-летия Октября образовало пробку
31.01.2024 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ затягивают с завершением строительства трех новостроек
Застройщикам выдали предостережения
31.01.2024 в 11:46
Работникам Тункинского нацпарка в Бурятии задержали зарплату
На директора учреждения уже возбуждено административное дело
31.01.2024 в 10:55
«Жители села навсегда запомнят его светлую улыбку»
В Горячинске простятся с погибшим на СВО земляком
31.01.2024 в 10:42
В Бурятии подняли проблему жестокого обращения с пожилыми людьми
Официальная статистика такие факты не фиксирует
31.01.2024 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru