В Улан-Удэ будут штрафовать за «варварскую» подрезку деревьев

Сегодня на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поднял вопрос стихийной подрезки деревьев в городе.

- У нас опять начинают подрезать деревья без согласования, уродуют улицы города. Необходимо в кратчайшие сроки находить тех, кто это делает и привлекать к ответственности. Подрезка деревьев должна производиться только после уведомления Комитета городского хозяйства,



- сказал Игорь Шутенков.



Сергей Гашев, заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства, сообщил, что по последнему факту «варварской» подрезки, который на днях был выявлен на проспекте Победы , Комитет подал заявление в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 19 тысяч рублей.

- Уже найдена машина, которая грузила деревья. Сейчас устанавливаются личности водителя и владельца этого автомобиля,



- сказал заммэра.



Уведомление в Комитет городского хозяйства о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. В нем должны быть указаны: древесная порода, жизненная форма и высота до обрезки. Также вид обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная, степень обрезки в %, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: для граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

В случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки деревьев горожан просят обращаться в Комитет городского хозяйства по телефонам: 37-72-52, 23-39-15.





Фото: администрация Улан-Удэ