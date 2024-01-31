В районе Бурятии воспламенился цветочный магазин

Произошел пожар в селе Баргузин. Там огонь тушат специалисты вместе с местными жителями. Горит кровля на площади 450 кв. м одноэтажного 2-х квартирного дома с пристроенным цветочным магазином

Задействована пожарная часть из 9 человек на 3 единицах техники, используется водовозка, сообщают в группе «Баргузин-инфо 24/7».









Фото: «Баргузин-инфо.24/7»