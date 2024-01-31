Общество 31.01.2024 в 16:00

15 км трассы «Байкал» капитально отремонтировали дорожники в прошлом году

Работы проходили в Бурятии и Иркутской области
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Текст: Андрей Константинов
15 км трассы «Байкал» капитально отремонтировали дорожники в прошлом году
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» подвело итоги своей работы за прошедший год. Как сообщили в учреждении, на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в 2023 году было отремонтировано 38 км федеральных дорог, еще почти 28 км обновили путем устройства защитных слоев.

Так, после капремонта введено в эксплуатацию 15 км трассы «Байкал». Работы проходили в Бурятии (км 183–185, км 188–191, км 191–197) и Иркутской области (км 159–163).

Специалисты полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и устроили новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Демонтированное полотно в измельченном виде использовали при укреплении обочин и устройстве примыканий. Для повышения уровня безопасности на участках установили барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли горизонтальную разметку.

Впервые в Бурятии на трассе «Байкал» (км 183–185) на обочинах уложили слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Эта технология призвана защитить биосферу озера Байкал.

Также в 2023 году ремонт проходил и на искусственных сооружениях. На трассе «Байкал» продолжаются работы по реконструкции путепровода на 334-м км, моста через реку Переёмная на 225-м км, идет к завершению капремонт моста через реку Подосиновка на 205-м км. Отремонтировано шесть водопропускных труб общей протяженностью 303 п.м.

Большая часть работ – устройство защитных слоев износа – выполнена в прошлом году на семи участках трассы «Байкал». Этот метод обеспечивает необходимую ровность дорожного покрытия, а также повышенный коэффициент сцепления колес автомобилей с дорогой. Общая протяженность обновленных участков составила более 27 км. Работы выполнили на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского и Тарбагатайского районов, а также Улан-Удэнской городской агломерации.

На федеральной автодороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией отремонтировано четыре участка общей протяженностью 23 км (км 140–151, км 151–155, км 186–190, км 210–216). Продолжаются работы по капремонту моста через р. Хулу-Сансата на 196-м км. На участке с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги. Для удобства пешеходов там проложили тротуары с асфальтобетонным покрытием, установили перильное ограждение и автопавильоны с урнами и скамейками.

В рамках мероприятий по повышению безопасности за год на федеральных дорогах установлены 16 приборов «шериф-балка», 85 активных муляжей камер фиксации нарушений ПДД. В Иволгинском районе комплексно обустроены два пешеходных перехода. Специалистами установлены светофоры с кнопкой вызова, 910 метров пешеходного ограждения, а также 1450 метров освещения.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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ремонт дороги

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