В Бурятии пересмотрят плату за въезд на Щучье озеро

Как известно, озеро Щучье – одно из любимых мест отдыха жителей республики. При этом, попасть на озеро Щучье в Селенгинском районе можно только по одной дороге и за отдельную плату. Для того, чтобы люди не избегали оплаты, несколько лет назад на месте объездной дороги был сделан ров, а у въезда к водоёму установлен шлагбаум. По данным райадминистрации, проезд к Щучке платный, так как это особоохраняемая природная территория.

Как ранее сообщал «Номер один», в декабре Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения закона на особо охраняемой природной территории местного значения «Озеро Щучье». Как рассказали в надзорном ведомстве, администрация Селенгинского района в нарушение закона передала управление ею коммерческой организации.«На протяжении более 3 лет принятые обязательства по созданию рекреационной инфраструктуры и соблюдению требований природоохранного законодательства организация надлежаще не исполняла, в то время как с граждан плата за посещение данной природной территории взималась в полном объеме. Более того, хозяйствующий субъект наделялся полномочиями контролирующего органа в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, что прямо запрещено законом», - рассказывали ранее в природоохранной прокуратуре.

Сейчас этот вопрос вновь подняли активисты ОНФ. По постановлению от 2021 года за пребывание на берегу озера с каждого человека брали по 63 руб. Сейчас, по словам жителей региона, цена выросла до 150 руб. Общественники решили по просьбе жителей проверить законность взимания платы.

В прокуратуре республики вновь сообщили, что нарушение подтвердилось - нет экономического обоснования размера установленной платы. Главе района внесено представление.

В итоге размер платы будет пересмотрен с учетом установленной на 2024 год величины прожиточного минимума.





Фото: Номер один