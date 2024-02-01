В Бурятии бизнесмен пролетел с чивыркуйской землей

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Баргузинского районного суда по иску покупателя земли к Росимуществу о признании его добросовестным приобретателем участков на берегу Байкала. Мужчина скупил землю, однако государство отобрало у него участки в свою собственность.В 2015 году житель республики выкупил у частных лиц и рыболовецкого колхоза «Байкалец» 45 земельных участков в границах Чивыркуйского залива и объединил их в один. Общая площадь участков составляла 820 га. Ему впоследствии был присвоен кадастровый номер - переход права зарегистрирован Управлением Росреестра. Купленная им земля предназначалась для сельскохозяйственного использования.В 2019 году Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура попыталась оспорить право собственности покупателя на эти земли и правомерность присвоения кадастрового номера. Баргузинский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований природоохранного прокурора. Однако в 2020 году в Верховном суде природоохранной прокуратуре удалось обжаловать это решение - право собственности покупателя на эти земли признали отсутствующим, а образование земельного участка недействительным. В настоящее время объединенный земельный участок снят с регистрационного учета.Основанием для принятия такого решения послужил тот факт, что земли колхоза «Байкалец» и водная гладь озера Байкал принадлежат государству и не могли отчуждаться органами местного самоуправления. Следовательно, если орган местного самоуправления предоставил в собственность колхоза земельный участок, находящийся в государственной собственности, такая сделка является недействительной.Покупатель обратился в Баргузинский районный суд с иском к Росимуществу о признании его добросовестным приобретателем земельных участков.Свои права на участки покупатель аргументировал тем, что «является добросовестным приобретателем недвижимого имущества, поскольку сделки отвечают признакам действительности, имел на руках правоустанавливающие документы. Суду не представлено доказательств тому, что истец знал или должен был знать об отсутствии у владельцев участков права на отчуждение земельных участков, поскольку полагался на данные Государственного реестра». Стало быть, при изъятии земли обратно в собственность Российской Федерации ему положена денежная компенсация. Сумма компенсации в материалах дела не называется.Суды первой и высшей инстанций не согласились с аргументами покупателя земли.«При передаче земельных участков от продавца к покупателю последний знал, что земельные участки расположены в центральной экологической зоне озера Байкал на особо охраняемых природных территориях. В связи с этим покупатель обладал достаточными возможностями усомниться в праве лица на отчуждение имущества, поскольку все запреты о передаче земель, находящихся в центральной экологической зоне, в частную собственность закреплены в официально опубликованных нормативных правовых актах, действовавших до приобретения спорных земельных участков. Истец должен был знать об установленных законом ограничениях», - говорится в материалах дела.В связи с чем, как подчеркнул суд, «доводы апелляционной жалобы о том, что гражданин, полагавшийся на сведения ЕГРН о зарегистрированных правах, является добросовестным приобретателем, подлежат отклонению».Фото: «Номер один»