Общество 01.02.2024 в 07:24

Еще пять бойцов из Бурятии вернулись из плена

Пока они будут проходить лечение и реабилитацию
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Текст: Андрей Константинов
Еще пять бойцов из Бурятии вернулись из плена
31 января между российской и украинской стороной произошел очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате переговорного процесса из плена возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен передано 195 военнопленных ВСУ.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - отметили в Минобороны.

Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе этой группы освобожденных военнопленных есть пять военнослужащих из Бурятии.

Напомним, в начале января в ходе предыдущего обмена военнопленными были освобождены три бойца из нашей республики.

Фото: скриншот видео Минобороны
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