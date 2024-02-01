Общество 01.02.2024 в 07:24
Еще пять бойцов из Бурятии вернулись из плена
Пока они будут проходить лечение и реабилитацию
Текст: Андрей Константинов
31 января между российской и украинской стороной произошел очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в результате переговорного процесса из плена возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен передано 195 военнопленных ВСУ.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - отметили в Минобороны.
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе этой группы освобожденных военнопленных есть пять военнослужащих из Бурятии.
Напомним, в начале января в ходе предыдущего обмена военнопленными были освобождены три бойца из нашей республики.
Фото: скриншот видео Минобороны
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - отметили в Минобороны.
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе этой группы освобожденных военнопленных есть пять военнослужащих из Бурятии.
Напомним, в начале января в ходе предыдущего обмена военнопленными были освобождены три бойца из нашей республики.
Фото: скриншот видео Минобороны
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