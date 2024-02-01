Общество 01.02.2024 в 11:08

В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей

Женщина получила заболевание, серьезно осложнившее ей жизнь
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии работница, потерявшая здоровье на заводе, потребовала миллион рублей
Улан-Удэнский авиационный завод проиграл судебное разбирательство улан-удэнке, которая не одно десятилетие отдала предприятию. Работая на заводе, горожанка получила вибрационную болезнь. Сначала недуг проявлялся в легкой степени, но потом усилился. В прошлом году работница даже находилась на обследовании и лечении в ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований». К сожалению, избавиться от болезни не удалось.

Причиной вибрационной болезни горожанки стала долгая работа во вредных условиях – под воздействием локальной вибрации.

В своем исковом заявлении пострадавшая отметила, что результате профессионального заболевания, полученного на производстве, она утратила 30 процентов трудоспособности, что подтверждено соответствующей экспертизой.

Из-за болезни, заявила женщина, она «ограничена в движении, не может самостоятельно одеться, совершать гигиенические процедуры, выполнять работу по домашнему хозяйству, нарушился привычный уклад жизни». Улан-удэнка сказала, что находится дома и не может помочь семье.

Исковые требования свелись к компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.

Представители завода в ходе процесса данную сумму посчитали необоснованной и завышенной.

Они указали, что женщина при заключении трудового договора была уведомлена, что ее специальность относится к работам со вредными условиями труда – т. е. она осознавала, что могут наступить негативные последствия для здоровья.

С работницей, пояснила сторона авиазавода, было заключено дополнительное соглашение, которое предусматривало «гарантии и компенсации в виде повышенной оплаты труда, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, права на досрочное назначение страховой пенсии, проведение медицинских осмотров».

После развития болезни предприятие не оставило женщину, а предложило иное рабочее место, где не было вредных условий труда. Она согласилась перейти на него. Также представители завода отметили, что согласно документам, истица «не нуждается в постоянном специальном медицинском уходе, также как и в постоянном бытовом уходе».

Участвующий в деле прокурор, в свою очередь, выступил за частичное удовлетворение требований женщины. Изучив все аргументы, суд так и сделал. В пользу улан-удэнки с завода взыскано 200 тыс. рублей  Процесс завершился мирно, решение никто не обжаловал. Уже выдан исполнительный лист.

Фото: russianstock.ru
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авиазавод суд

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