Житель Бурятии погиб на спецоперации, прикрыв собой товарищей

16 января 2024 года в зоне СВО вблизи поселка Федоровка погиб уроженец Тарбагатайского района Владимир Ефимов. Как сообщает вайбер-чат «Тарбагатай-инфо», в ходе боя он прикрыл своим телом товарищей.Владимир Ефимов родился 7 августа 1995 года. После окончания 5-го класса Тарбагатайской школы был принят в кадетский класс. За время обучения принимал активное участие в спортивных, военно-патриотических мероприятиях. Показал себя надежным товарищем, ответственным другом.После окончания 9-го класса в 2011 году поступил в Бурятский колледж туризма и сервиса. Окончил его в 2014 году, получив специальность «повар, кондитер». В этом же году прошел курсы по специальности «электрогазосварщик».Некоторое время работал в Горячинске в частной охранной организации. Был помощником и опорой для родителей и любящим братом. Соседи, одноклассники и односельчане помнят Владимира добрым, отзывчивым, трудолюбивым парнем.По состоянию здоровья Владимир Ефимов не был годен к военной службе. Трижды подавал документы на заключение контракта. В ноябре 2023, наконец, подписал контракт и сразу отправился в зону СВО.«Для родителей и родных гибель Владимира стала невосполнимой утратой. У него остались отец, мама и сестра», - сообщают в чате.Владимир Ефимов награждён орденом Мужества посмертно. Прощание с ним пройдет 2 февраля в селе Тарбагатай.Фото: «Тарбагатай-инфо. 24/7»