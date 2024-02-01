Как политики Бурятии поднимают демографию республики

Он объявлен для сохранения традиционных семейных ценностей. Основной целью его мероприятий является повышение демографических показателей. Политики как федерального уровня, так и нашего призывают молодежь не тянуть с регистрацией браков и рождением детей. А что сами?Редакция провела мини-расследование и выяснила, что наши представители власти точно не чайлдфри. Многие выкладывают свои семейные фотографии на личных страницах в соцсетях. Например, у депутата Госдумы Вячеслава Дамдинцурунова, как и у министра природных ресурсов Бурятии Натальи Тумуреевой по 3 детей. Игорь Шутенков воспитывает с супругой двоих детей. Показатели образцовой семьи – Алексей Цыденов и министр спорта Иван Козырев – отцы 4 детей.Возможно, остальные последуют примеру и порадуют нас семейными фотографиями. Хотя, по данным социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»), 44% родителей не выкладывают фото своих детей в социальных сетях. Одни боятся сглазить, другие считают, что личная жизнь должна оставаться личной.«Любопытный результат — 67% россиян считают, что не нужно создавать аккаунты в соцсетях своим детям. Как социолог я вижу в этом определенный общественный тренд и запрос, но как человек понимаю, что цифровые аватары — это уже наша реальность. У моего сына первый аккаунт в соцсети появился до 14 лет, как и у многих подростков. Это ни хорошо, ни плохо. Дети все равно будут заводить себе аккаунты в сети, просто родителям нужно быть в курсе жизни своего ребенка, в том числе и виртуальной. А для безопасности лучше всей семьей повышать цифровую грамотность: она необходима и детям, и взрослым», — добавила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.Фото: скриншот видео