В Бурятии досрочно выплатят пособия

В Бурятии проведут досрочную выплату единого пособия и других соцвыплат через кредитные учреждения. Как пояснили в отделении Социального фонда России по РБ, это связно с тем, что единый выплатной день, 3 число, в феврале выпадает на выходной.«2 февраля через банки будут перечислены следующие ежемесячные выплаты и пособия за январь: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Получателям ежемесячных выплат и пособий через почту выплата за январь будет произведена по графику доставки почтовых отделений», - рассказали в фонде.Фото: «Номер один»