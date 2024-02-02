Общество 02.02.2024 в 10:05

Без вести пропавшего на СВО экс-полицейского из Бурятии признали погибшим

Прощание с Баиром Жимбэжамсуевым состоится 3 февраля в Кижинге
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Без вести пропавшего на СВО экс-полицейского из Бурятии признали погибшим
Вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7» сообщил о гибели на СВО ветерана полиции, многодетного отца Баира Жимбэжамсуева.

Баир Жимбэжамсуев родился 2 июля 1973 года в селе Усть-Орот Кижингинского района. В 1988 году окончил Кижингинскую школу-интернат. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы, района.

Учителя и одноклассники помнят его как доброго, жизнерадостного, отзывчивого, ответственного ученика и товарища, который всегда придет на помощь. Его взаимоотношения с учителями, воспитателями, одноклассниками были основаны на взаимопонимании, поддержке, сотрудничестве, толерантности.

В 1988 году поступил в ПТУ №35 в Кижинге, которое успешно окончил в 1991 году. После был призван в ряды Вооруженных сил, служил механиком-водителем самоходных орудий. Демобилизовался в 1993 году.

В 1994-1995 годах Баир Жимбэжамсуев работал в Кижингинском дацане, а с 1996 года посвятил себя службе в правоохранительных органах. 20 лет он проработал в ОМВД России по Баунтовскому району. За время службы показал себя ответственным, умным, добросовестным работником. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни Баунтовского района. В 2016 году уволился по выслуге лет и вернулся на родину в Кижингу. Построил дом и сосредоточил свое внимание на семье.

23 ноября 2022 года Баир Жимбэжамсуев подписал контракт и спустя месяц был направлен в зону СВО. 10 марта 2023 года в районе Угледара пропал без вести после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 17 января 2024 года по решению суда его признали погибшим.

Дома у Баира Жимбэжамсуева остались жена, четверо детей, брат и сестры. Прощание с погибшим бойцом пройдет 3 февраля в Кижинге.

Фото: «Кижинга-инфо.24/7»
Теги
спецоперация

Все новости

В Улан-Удэ случайно задержали преступника, находящегося в федеральном розыске
02.02.2024 в 10:55
В Бурятии волонтеры из Сотниково изготовили более 170 маскировочных сетей
02.02.2024 в 10:46
В Улан-Удэ «Мазда» столкнулась с «Волгабасом»
02.02.2024 в 10:30
Без вести пропавшего на СВО экс-полицейского из Бурятии признали погибшим
02.02.2024 в 10:05
В Улан-Удэ вновь сообщают о неизвестном мужчине, который преследовал ребенка
02.02.2024 в 09:49
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего мальчика
02.02.2024 в 09:26
В Бурятии пьяный лихач на «Мерседесе» сбил насмерть мотоциклиста
02.02.2024 в 09:20
35-летний мужчина погиб на пожаре в Бурятии
02.02.2024 в 09:17
Сроки представления уведомлений по НДФЛ
02.02.2024 в 09:00
В Бурятии детей из аварийной школы отправляют учиться в соседнее село
02.02.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
В Бурятии волонтеры из Сотниково изготовили более 170 маскировочных сетей
Волонтёрская группы «Эрхим» помогает военным с самого начала спецоперации
02.02.2024 в 10:46
Сроки представления уведомлений по НДФЛ
Что важно знать?
02.02.2024 в 09:00
В Бурятии детей из аварийной школы отправляют учиться в соседнее село
Родители хотели добиться строительства новой школы, но в итоге лишились и старой
02.02.2024 в 06:00
Улан-Удэ и село Агинское Забайкальского края хотят связать авиарейсом
Там приняли решение построить аэропорт
01.02.2024 в 15:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru