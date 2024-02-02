Без вести пропавшего на СВО экс-полицейского из Бурятии признали погибшим

Вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7» сообщил о гибели на СВО ветерана полиции, многодетного отца Баира Жимбэжамсуева.Баир Жимбэжамсуев родился 2 июля 1973 года в селе Усть-Орот Кижингинского района. В 1988 году окончил Кижингинскую школу-интернат. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы, района.Учителя и одноклассники помнят его как доброго, жизнерадостного, отзывчивого, ответственного ученика и товарища, который всегда придет на помощь. Его взаимоотношения с учителями, воспитателями, одноклассниками были основаны на взаимопонимании, поддержке, сотрудничестве, толерантности.В 1988 году поступил в ПТУ №35 в Кижинге, которое успешно окончил в 1991 году. После был призван в ряды Вооруженных сил, служил механиком-водителем самоходных орудий. Демобилизовался в 1993 году.В 1994-1995 годах Баир Жимбэжамсуев работал в Кижингинском дацане, а с 1996 года посвятил себя службе в правоохранительных органах. 20 лет он проработал в ОМВД России по Баунтовскому району. За время службы показал себя ответственным, умным, добросовестным работником. Принимал активное участие в общественной и спортивной жизни Баунтовского района. В 2016 году уволился по выслуге лет и вернулся на родину в Кижингу. Построил дом и сосредоточил свое внимание на семье.23 ноября 2022 года Баир Жимбэжамсуев подписал контракт и спустя месяц был направлен в зону СВО. 10 марта 2023 года в районе Угледара пропал без вести после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. 17 января 2024 года по решению суда его признали погибшим.Дома у Баира Жимбэжамсуева остались жена, четверо детей, брат и сестры. Прощание с погибшим бойцом пройдет 3 февраля в Кижинге.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»