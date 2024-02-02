В Бурятии волонтеры из Сотниково изготовили более 170 маскировочных сетей

Волонтёры общественной группы «Эрхим» в селе Сотниково Иволгинского района для поддержки земляков-участников СВО провели четыре сбора средств на приобретение оборудования и транспорта, а также сплели 175 маскировочных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Высоко работу российских волонтеров недавно оценил президент России на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.- В этом смысле вся страна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя. Само волонтёрское движение очень важно, оно объединяет страну, объединяет всех граждан страны вне зависимости от возраста, материального или социального положения, вся страна объединяется, и это очень важно. Конечно, нужно волонтёрам оказывать, и мы стараемся оказывать, всяческое содействие, - заявил Владимир Путин и поддержал идею провозить гуманитарную помощь по платным дорогам бесплатно наравне с военными грузами.Местная общественная волонтёрская группы «Эрхим» существует с 2009 года. Официально зарегистрирована в 2012 году. Первые годы своей работы волонтёры занимались сборами в школу детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Когда началась специальная военная операция, группа «Эрхим» организовала первый сбор средств для участников СВО из Сотникова. Всем селом собрали около 200 тысяч рублей.- Мы необходимое покупали для мобилизованных. На второй сбор купили автомобиль, «Буханку». Отремонтировали её, купили все необходимые ящики с инструментами. И тоже отправили на территорию СВО. Третий сбор - ребятам покупали карематы, специальную технику, 4 или 5 наборов шин для автомобилей. И вот буквально вчера мы закончили сбор для нашего земляка: он попросил купить четыре рации, - рассказывает лидер местной общественной волонтёрской группы «Эрхим» Лариса Пахомова.В марте прошлого года волонтеры «Эрхим» прошли обучение по плетению маскировочный сетей. Сами закупают ткани, нити, и за неполный год связали 175 сетей, и практически все, кроме последних трех, уже отправили в зону СВО.- Сейчас у нас уже появляются специальные заказы: ребята просят белые сети или какого-то определённого цвета. Мы стараемся подстроится под них: по размеру, по цвету – всё сделать, чтобы им там было комфортно защищать нас и нашу страну, - говорит Лариса Пахомова.В сборах общественной группы «Эрхим» участвует большое число жителей Сотникова. В ее состав входит примерно сто человек. Костяк составляют около 30 из них – члены клуба для пенсионеров «Бодрый шаг» и ансамбля «Сударушка». Вместе пьют чай, поют, работают над маскировочными сетями, вяжут носки и специальные коврики для сидения.- Работаем, стараемся, сочувствуем. Наши ребята говорят, что наша сеть хорошо спасает. Если даже одного человека спасёт - это уже очень хорошо. Мы уже какой-то свой вклад внесли, - объясняет серебряный волонтёр, председатель Совета ветеранов сотниковского поселения, член клуба «Бодрый шаг» и группы «Эрхим» Надежда Гороховская.Фото: пресс-служба правительства Бурятии