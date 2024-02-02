Участник спецоперации из Бурятии открыл собственное дело

Власти Бурятии помогли участнику спецоперации открыть свое дело. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, житель села Сосново-Озерское Солбон Доржиев, доброволец СВО, обратился в филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который открыт по указу президента России Владимира Путина. На консультации узнал о возможности заключения социального контракта.Мужчина участвовал в боевых действиях при освобождении городов Соледар и Бахмут. Вернулся домой после осколочного ранения ноги и без фаланг пальцев левой руки. Награжден медалью «За отвагу». Знакомые отзываются о нем как об активном и ответственном человеке. Женат, воспитывает с супругой двоих сыновей 20 и 7 лет.На родине мужчина решил заняться грузоперевозками, чтобы помочь землякам.- Была проблема - транспортные перевозки, из дома дрова привезти, пиломатериалы. И всё, у меня идея родилась - начать заниматься грузоперевозками. Сейчас на данный момент я занимаюсь заготовкой дров населению, - рассказал он.При поддержке фонда Солбон Доржиев был направлен на обучение основам предпринимательской деятельности, составил бизнес-план и подал в районный отдел социальной защиты населения документы на заключение социального контракта. Это одна из мер государственной поддержки национального проекта «Демография».Полученные 350 тысяч рублей Солбон Доржиев расходовал на покупку самосвала «ГАЗ-53». Получил со льготой для участников СВО лесной участок под лесосеку. Сейчас занимается заготовкой и доставкой дров и перевозкой грузов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии