Общество 02.02.2024 в 11:39

Участник спецоперации из Бурятии открыл собственное дело

В этом ему помог фонд «Защитники Отечества»
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Текст: Андрей Константинов
Участник спецоперации из Бурятии открыл собственное дело
Власти Бурятии помогли участнику спецоперации открыть свое дело. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, житель села Сосново-Озерское Солбон Доржиев, доброволец СВО, обратился в филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который открыт по указу президента России Владимира Путина. На консультации узнал о возможности заключения социального контракта.

Мужчина участвовал в боевых действиях при освобождении городов Соледар и Бахмут. Вернулся домой после осколочного ранения ноги и без фаланг пальцев левой руки. Награжден медалью «За отвагу». Знакомые отзываются о нем как об активном и ответственном человеке. Женат, воспитывает с супругой двоих сыновей 20 и 7 лет.
 
На родине мужчина решил заняться грузоперевозками, чтобы помочь землякам.
 
- Была проблема - транспортные перевозки, из дома дрова привезти, пиломатериалы. И всё, у меня идея родилась - начать заниматься грузоперевозками. Сейчас на данный момент я занимаюсь заготовкой дров населению, - рассказал он.
 
При поддержке фонда Солбон Доржиев был направлен на обучение основам предпринимательской деятельности, составил бизнес-план и подал в районный отдел социальной защиты населения документы на заключение социального контракта. Это одна из мер государственной поддержки национального проекта «Демография».
 
Полученные 350 тысяч рублей Солбон Доржиев расходовал на покупку самосвала «ГАЗ-53». Получил со льготой для участников СВО лесной участок под лесосеку. Сейчас занимается заготовкой и доставкой дров и перевозкой грузов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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спецоперация господдержка

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