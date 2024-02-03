Жители Бурятии ловят преступников

В прошлом году в Бурятии зафиксирован взрывной рост мошенничества. Но, к счастью, есть и такие жители, кто готов бороться с преступностью даже не будучи полицейскими. Которые сами могут вычислить и уличить преступника, задержать грабителя, вооруженного топором, и защитить пенсионеров от телефонных злоумышленников.За 2023 год на территории Бурятии зарегистрировали более 5000 преступлений с использованием информационных технологий. Что на 1642 случая больше, чем в 2022 году. В общей сложности материальный ущерб от киберпреступности, причиненный нашему региону, превысил 685 млн рублей.Для предотвращения такого рода преступлений в республике проводят профилактические мероприятия. Но, несмотря на это, большое число жителей по-прежнему попадается на уловки обманщиков.Напомним, ранее в интервью «Номер один» начальник УМВД России по г. Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов уже обращал внимание на то, что сегодняшние мошенники хорошо подкованы в знаниях психологии и не только.- Сейчас большинство мошенников проходят специальную подготовку. Они обладают знаниями психологии, умением входить в доверие, устанавливать контакт с жертвой. Есть данные, что ряд из них проходят обучение по нейролингвистическому программированию, используют гипноз, - сказал Баир Галданов.Так, в один январский день 86-летней улан-удэнке поступил телефонный звонок от неизвестного. Он сообщил, что преступники прямо сейчас пытаются завладеть деньгами с ее банковской карточки. Мужчина клятвенно пообещал, что готов помочь сохранить женщине все ее сбережения, но для этого нужно четко следовать его указаниям. А самое главное - никому не рассказывать о происходящем.«Заботливый» телефонный мошенник даже вызвал пенсионерке такси, на котором бабушка должна была доехать до торгового центра и перевести через банкомат все свои деньги на «безопасный счет». Однако водитель такси «Яндекс Go» Елена Цидельникова заподозрила что-то неладное.- Сначала мне ничто подозрительным не показалось. Уже подъезжая к ТРЦ People's Park, я начала задавать вопросы: «где лучше всего остановить машину?», «около какого входа вас высадить?». Пожилая пара была растеряна и ничего толком не могла сказать. Потому что они сами не знали, где им выходить. Мне бросилась в глаза их одежда. На улице зима, а на пенсионерке легкая курточка, из-под которой выглядывал домашний халат. Словно она собиралась в спешке, - вспоминает Елена Цидельникова.Подъехав к ТРЦ, Елена Цидельникова несколько раз набрала номер заказчика такси, чтобы уточнить место высадки пассажиров, но тот не ответил. Зато перезвонил пенсионерке. Растерянная бабушка передала трубку водителю.- Я начала расспрашивать парня на том конце провода о месте высадки пассажиров. Он сказал: «Вы же видите ТРЦ, на углу дом пристроен. Оставьте их там». Я насторожилась еще больше. Потому что рядом с People's Park нет никакого пристроенного дома. Спросила, кем он приходится пожилой паре, он ответил, что внуком, зовут его Андрей, - рассказывает Елена Цидельникова.Водитель такси поинтересовалась у пассажиров, есть ли у них внук Андрей. Но те лишь отрицательно покачали головой. Пассажиры всю дорогу держали при себе сумку. После Елена узнала, что пожилые супруги везли деньги для перевода тому, кто звонил по телефону. Попытавшись окончательно разобраться в ситуации и не получив внятных разъяснений, Елена Цидельникова поняла, что звонил мошенник.Она сообщила о произошедшем полицейским и отвезла пенсионеров до УМВД, где пара дала показания. Благодаря ее бдительности и неравнодушию пенсионеры сохранили свои сбережения - 70 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело. На данный момент ведется следствие.В январе 2024 года в полицию поступило заявление о преступлении. Ситуация примечательна тем, что это преступление уже раскрыли.Дело было так. В ходе ревизии работники склада «Автолидер» выявили внушительную недостачу мелкогабаритных автомобильных запчастей и комплектующих. Заведующая Елена Лобач и специалист службы безопасности просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Разглядывая обыденные кадры, они углядели нечто странное в поведении одного из сотрудников. Им оказался новый кладовщик.Заподозрив неладное, Елена начала личное расследование. Она разыскала в социальной сети «ВКонтакте» личную страницу кладовщика, на которой увидела несколько любопытных объявлений о продаже. Все они были посвящены автомобильным запчастям и комплектующим. Очень напоминающие те, что пропали со клада.- В объявлении указано, что данные запчасти якобы куплены и просто не подошли. Поэтому продаются по цене ниже рыночной стоимости, - вспоминает Елена Лобач.Продолжая все больше убеждаться в своих догадках, Елена обратилась за помощью к знакомому коллеги - майору внутренней службы в отставке Роману Халафову, попросив, чтобы тот договорился с подозреваемым о сделке.Роман встретился с кладовщиком 16 января и приобрел похищенные запчасти. Естественно, за передачей товара велось наблюдение. Поняв, что его взяли с поличным, кладовщик во всем признался.- На данный момент 26-летнего кладовщика организации задержали по подозрению в совершении преступления. Он признался, что с момента трудоустройства совершал кражи свечей зажигания, тормозных колодок, рулевых тяг, шаровых опор и других автотоваров. Которые уносил домой после смены в карманах одежды, - сообщили в УМВД России по г. Улан-Удэ.Полиция Октябрьского района уже возбудила уголовное дело по факту кражи автозапчастей со склада техобслуживания. Предварительный ущерб составил 280 тыс. рублей. Похищенное изъяли.В январской борьбе с криминалом также отличились и два сотрудника частной охранной организации «Дельта». Старший охранник Алексей Черных и охранник-водитель Олег Шадрин задержали мужчину, вооруженного топором.Поздним вечером тандем чоповцев объезжал территории по маршруту патрулирования, пока не получили сигнал с пульта централизованного наблюдения о том, что на одном из объектов сработала сигнализация. Возможно, попытка проникновения. К моменту прибытия сотрудников ЧОПа злоумышленник успел оборвать провода сигнализации, сорвал камеру видеонаблюдения и даже вскрыл жалюзи.- Мы выдвинулись к магазину, расположенному в Октябрьском районе. На месте заметили мужчину, вооруженного топором, лицо скрывал под маской. Злоумышленник побежал, а мы ринулись его задерживать. Сработали ловко. Догнали, задержали, передали сотрудникам полиции, - вспоминает Олег Шадрин.На данный момент по делу ведется следствие.Все вышеупомянутые герои получили благодарственные письма за активную гражданскую позицию, а также за содействие органам внутренних дел в раскрытии преступления. Вручил их лично начальник УМВД России по г. Улан-Удэ полковник полиции Баир Галданов.- Нас очень радует, когда граждане оказывают нам помощь в оперативно-розыскной деятельности. Это значит, что в нашем обществе есть неравнодушные люди, которые могут откликнуться и проявить свою активную гражданскую позицию. Тем самым они помогают не только нам, но и окружающим, - отметил Баир Галданов.Полиция дает ряд рекомендаций. Гражданам не стоит передавать свои документы незнакомым лицам, а также отправлять кому-либо фотографии паспорта или банковской карты. Также нежелательно пускать незнакомых людей к вам домой. Если человек представился сотрудником социальной службы, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли они к вам специалиста. И никогда не подписывайте документы, содержание которых вам непонятно.Если вам позвонили по телефону и сообщили, что ваш родственник попал в беду и нужно перевести деньги, возьмите паузу, свяжитесь с ним самим или другими родственниками. Также, если вам пришло СМС о выигрыше в лотерее или внезапном перерасчете квартплаты, то не стоит отвечать на первый входящий звонок. Поскольку данные уловки через сообщения зачастую используются мошенниками.Держите дома телефонный номер участкового. Если вы пострадали от рук мошенников, обратитесь в полицию. И помните: спешка - любимый прием мошенников. Если вас торопят с принятием решения, значит что-то явно идет не так.Фото: «Номер один»