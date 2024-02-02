В отдаленные микрорайоны Улан-Удэ пустят дополнительные автобусы

По многочисленным просьбам жителей микрорайонов Загорск и Восточный, с 5 февраля по маршруту №51 пойдут два новых автобуса малого класса «Газель Сити». Теперь жители этих отдаленных микрорайонов смогут без пересадок добираться до больниц, учебных заведений и других учреждений в Октябрьском районе, рассказал мэр города Игорь Шутенков в своем тг-канале.

Автобусы будут работать по укороченной схеме: мкрн Восточный — ВСГУТУ — ул. Терешковой — Республиканский бизнес-инкубатор. Это позволит увеличить количество оборотных рейсов и избежать дублирования действующих маршрутов.

«Частные перевозчики в 2020 году отказались от дальнейшей работы на кольцевых маршрутах № 51 и № 54, автобусы по которым следовали навстречу друг другу. Теперь при движении от Республиканского бизнес-инкубатора маршрут №51 заменит №54»,



- сообщил Игорь Шутенков.



Как он отметил в сообщении, ранее возобновили работу маршрута № 25 по укороченной схеме. Кроме того, в феврале — марте по мере набора водителей на линию выйдут остальные автобусы «Газель Сити». Они пойдут на Левый берег, в сотые и другие микрорайоны, исходя из потребностей горожан.





Фото: тг-канал Игоря Шутенкова