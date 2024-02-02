Морозы в Бурятии задержатся еще на несколько дней

В Бурятгидрометцентре сообщили о погоде на ближайшие три дня.

В субботу, 3 февраля, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -35,-40, местами -28,-33. Днем -18,-23, местами -8,-13, по северу в низких местах -23,-28.

В Улан-Удэ завтра погода без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью составит -31,-33, днем -20,-22.

4 февраля в Бурятии также переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный 3-8, местами до 12 м/с. Температура ночью -28,-33, местами -35,-40, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21,-26. Температура днем -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -23,-28.

5 февраля по северной половине местами выпадет снег. По южной половине будет преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -26,-31, местами -32,-37, по Прибайкалью, югу и северу при облачности -21,-26. Днем столбики термометра поднимутся до -15,-20, местами -5,-10.



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