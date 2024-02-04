Улан-Удэ посчитали городом, недружественным к котам и собакам

Нашумевшая история кота Твикса, выброшенного в Кирове из вагона и затем насмерть замерзшего, до сих пор привлекает внимание многих любителей домашних животных, в том числе из Бурятии. Среди около 400 тыс. подписей петиции об увольнении проводницы, размещенной на одном из популярных ресурсов, немало приходится на подписантов из нашей республики. Проблема жестокого обращения с домашними животными, обозначенная на федеральном уровне, откликнулась и у нас.Напомним, что инцидент с котом Твиксом произошел еще 11 января. Кот направлялся с хозяином из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на поезде. И когда хозяин задремал, выбрался из переноски и начал разгуливать по вагону. Проводница РЖД, забыв, что в вагоне едет кот (в проездном документе была обозначена перевозка домашнего питомца), увидев Твикса, приняла его за бродячее животное. И на ближайшей станции просто выкинула его из вагона в 30-градусный мороз. Кот восемь дней шел по путям в поисках хозяина, пока бездыханное тело не обнаружили искавшие его волонтеры. В результате возмущения народных масс и петиций проводницу отстранили от работы и возбудили уголовное дело.- Мы в Улан-Удэ болезненно восприняли эту ситуацию и через соцсети обратились к тем, у кого есть домашние животные, подписать обращение. И это сделали очень многие, обозначив таким образом свое отношение к происходящему, - рассказала волонтер Аюна. - Но ведь подобное происходит не только на железной дороге.Бурятия вот уже многие годы находится на переднем крае борьбы с четвероногими, и наш опыт перенимают другие регионы. Так, депутаты Народного Хурала в конце 2023 года приняли поправки к региональному закону и разрешили ветеринарам усыплять бeзнaдзopныx живoтныx, попутно увеличив штрафы зa caмoвыгyл coбaк. Частные лица, если собачка отлучится из дома, теперь зaплaтят oт 3- тыс. рублей, а юридические - до 100 тыс. рублей. Все это депутаты объяснили борьбой с безнадзорными животными, которые периодически нападают на людей.Тем не менее нешуточная борьба с собаками и кошками, оставшимися без хозяев (часто выброшенными за ненадобностью), отражается и на настроениях людей. Люди и организации отказывают людям с животными перемещаться по городу на общественном транспорте и селиться в гостиницах.- В прошлом году к нам приехала турист из Москвы, так вот мы не могли найти приличную гостиницу, где бы ее поселили с той-терьером, везде был отказ «с животными не принимаем», - рассказывает Ольга, совладелец туристической компании. – Мы предложили разные варианты размещения, в том числе поселить собаку отдельно в зооприюте, гостью этот вариант не устроил, она не доверяла своего питомца никому и хотела находиться с ним. Пришлось селить ее в собственном коттедже, а самим временно переселиться к родственникам. С размещением туристов с животными в Бурятии просто беда, никто не принимает.И в целом столицу Улан-Удэ, по словам турагента, «трудно назвать дружественным к домашним животным городом, что отражается практически во всем», и это объяснимо кошмарными историями нападения на людей.Например, в Санкт-Петербурге при бронировании гостиниц или квартир как минимум четвертая часть из них подразумевает такую опцию – проживание с домашними животными. В Улан-Удэ таких гостиниц нет.Тем не менее, когда в Бурятию приезжают богатые туристы, принимающая сторона, если очень заинтересована в деньгах, готова на все.Но как быть с животными, которые выполняют не только декоративные, но жизненно важные задачи?Население в основном находится в плохой психологической форме, страхи и резкая реакция на появление собак на улицах и в общественном транспорте весьма распространены.- В Улан-Удэ происходили вопиющие случаи, когда в общественном транспорте пассажиры изгоняли инвалидов по зрению с собаками-поводырями, - сообщила председатель республиканского кинологического клуба «Сириус» (представитель Российской кинологической ассоциации) Лилия Тасканова. – Похоже, они забывают, что такое оставаться людьми, у них напрочь отсутствует элементарная эмпатия.Как отмечают общественники, в случае обнаружения подобных фактов в общественном транспорте необходимо немедленно фиксировать их через запись на смартфоны, вызывать полицию и обращаться в прокуратуру для защиты прав людей с ограниченными возможностями.Возвращаясь к истории кота Твикса, Лидия Тасканова отметила, что в этой ситуации лучше всего повели себя волонтеры, откликнувшись на призыв искать потерянного домашнего питомца. Что касается проводницы, то и она, выкинув кота на рельсы, и сам хозяин, не позаботившийся о безопасности животного в переноске, несут свою долю ответственности. Хотя «истинные причины случившегося не до конца понятны». Все будет зависеть от расследования уголовного дела в связи со смертью кота. Как сообщает ТАСС, заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Статья подразумевает лишение свободы до трех лет, штраф или исправительные работы.Тем не менее вся эта история уже поменяла нормативные документы. Как сообщает ТАСС, РЖД внесет изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Проводникам запретят высаживать животных из поезда, хотя, думается, все они уже сделали соответствующие выводы.Фото: «Номер один»