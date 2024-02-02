Общество 02.02.2024 в 14:47
«Мамочка, я буду жить?»
Сибирячка на иномарке влетела в школьника, но ее оставили на свободе
Текст: Номер один
Жительница Новосибирска добивается справедливого наказания для женщины, сбившей ее сына на пешеходном переходе. ДТП произошло 5 сентября 2022 года. Мальчик попал в больницу и после этого частично оглох. Врачи ставят ему вторую степень тугоухости. Но по решению суда женщине, «прокатившей» школьника на капоте, назначили 1 год условно, то есть в колонию не отправили. Мама пострадавшего с таким приговором не согласна. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
«Протащила несколько метров по асфальту»
- Он переходил дорогу по пешеходному переходу. С левой стороны машины его пропустили, а справа ехала иномарка. Паша думал, что она остановится, но этого не произошло. Моего сына сбила машина, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита, мама мальчика. - Более того, она не затормозила, а поехала дальше. Моего сына протащило несколько метров по асфальту.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Из-за деревьев видно, что машина едет и не собирается тормозить. Спустя секунду на бампере авто оказывается школьник, падает на асфальт и цепляется за дно машины.
- Мне позвонили с его телефона, я услышала женский голос. Мне сказали: «Вы только не переживайте. Вашего ребенка сбила машина». У меня тот день как в тумане. Помню все отрывками. Прибежала на место, Паша был уже в скорой. Меня к нему пустили, и мы поехали в больницу. Сын спрашивал у меня: «Мамочка, я буду жить?», - вспоминает женщина. - Я даже сначала не поняла, что за рулем сидела женщина. На место ДТП прибежал мой старший сын. С ним говорил один из свидетелей, оставил номер и пообещал дать запись с видеорегистратора.
Паша родился в рубашке. У него не было переломов рук, ног, но сильно пострадала голова. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости (треснул череп. - Ред.), ушиб почки и множественные раны на лице.
- Женщина, сидевшая за рулем, вышла с нами на связь один раз. Оплатила только палату - она стоила 11 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита. - Сын прошел лечение. Сейчас у него вторая степень тугоухости. Паша находится под наблюдением сурдолога.
«Там нет кустов»
Как говорит Маргарита, женщина, сидевшая за рулем, вышла на связь с ней один раз. Больше от нее никакой помощи не было. Степень причиненного вреда здоровью признали тяжкой, дело дошло до суда. Водителем оказалась 37-летняя домохозяйка, мать двоих детей. Свою вину она признала.
- Женщина убедилась, что на пешеходном переходе не было людей, и поехала со скоростью, не превышающей 15 - 20 километров в час. Когда она поехала, боковым зрением увидела, что по пешеходному переходу бежит человек. Женщина отпустила педаль газа и начала притормаживать, но ребенок угодил под колеса, - написано в решении Первомайского районного суда. - Также водитель утверждал, что на дороге плохая видимость из-за кустов вдоль нее.
Муж-предприниматель обвиняемой в суде подтвердил этот факт. Мол, на том участке дороги действительно есть кусты, которые закрывают обзор на тротуар. Не видно, где идут люди.
- Я отправила запрос в администрацию, чтобы выяснить, действительно ли там есть какие-то кусты. Мне пришел ответ, что на том участке нет никакой зелени. Тогда что водителю закрыло вид? - возмущается Маргарита. - Когда эксперты просматривали видео, то обратили внимание, что она ехала без остановки. В суде на этом факте тоже заострили внимание.
«Извинилась и раскаялась»
В итоге виновнице ДТП назначили условный срок - один год, также она должна выплатить ребенку компенсацию морального вреда - 500 тысяч рублей.
- Обстоятельствами, смягчающими наказание, является то, что это преступление небольшой степени тяжести. Также женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном, принесла извинения семье, оплатила палату, - уточняется в решении суда.
Маргарита с этим не согласна. Она подала апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.
- Впереди кассационный суд. Я не понимаю, почему виновница ДТП не лишена водительских прав и почему такое мягкое наказание. Мой сын теперь не может ездить в автомобиле, потому что его постоянно укачивает, не может летать ближайшее время, постоянно находится у врачей, а она спокойно живет дальше! Кстати, компенсацию нам так и не выплатили, - добавляет мама Паши.
* Имя изменено.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области/скриншот из видео
«Протащила несколько метров по асфальту»
- Он переходил дорогу по пешеходному переходу. С левой стороны машины его пропустили, а справа ехала иномарка. Паша думал, что она остановится, но этого не произошло. Моего сына сбила машина, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита, мама мальчика. - Более того, она не затормозила, а поехала дальше. Моего сына протащило несколько метров по асфальту.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Из-за деревьев видно, что машина едет и не собирается тормозить. Спустя секунду на бампере авто оказывается школьник, падает на асфальт и цепляется за дно машины.
- Мне позвонили с его телефона, я услышала женский голос. Мне сказали: «Вы только не переживайте. Вашего ребенка сбила машина». У меня тот день как в тумане. Помню все отрывками. Прибежала на место, Паша был уже в скорой. Меня к нему пустили, и мы поехали в больницу. Сын спрашивал у меня: «Мамочка, я буду жить?», - вспоминает женщина. - Я даже сначала не поняла, что за рулем сидела женщина. На место ДТП прибежал мой старший сын. С ним говорил один из свидетелей, оставил номер и пообещал дать запись с видеорегистратора.
Паша родился в рубашке. У него не было переломов рук, ног, но сильно пострадала голова. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости (треснул череп. - Ред.), ушиб почки и множественные раны на лице.
- Женщина, сидевшая за рулем, вышла с нами на связь один раз. Оплатила только палату - она стоила 11 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита. - Сын прошел лечение. Сейчас у него вторая степень тугоухости. Паша находится под наблюдением сурдолога.
«Там нет кустов»
Как говорит Маргарита, женщина, сидевшая за рулем, вышла на связь с ней один раз. Больше от нее никакой помощи не было. Степень причиненного вреда здоровью признали тяжкой, дело дошло до суда. Водителем оказалась 37-летняя домохозяйка, мать двоих детей. Свою вину она признала.
- Женщина убедилась, что на пешеходном переходе не было людей, и поехала со скоростью, не превышающей 15 - 20 километров в час. Когда она поехала, боковым зрением увидела, что по пешеходному переходу бежит человек. Женщина отпустила педаль газа и начала притормаживать, но ребенок угодил под колеса, - написано в решении Первомайского районного суда. - Также водитель утверждал, что на дороге плохая видимость из-за кустов вдоль нее.
Муж-предприниматель обвиняемой в суде подтвердил этот факт. Мол, на том участке дороги действительно есть кусты, которые закрывают обзор на тротуар. Не видно, где идут люди.
- Я отправила запрос в администрацию, чтобы выяснить, действительно ли там есть какие-то кусты. Мне пришел ответ, что на том участке нет никакой зелени. Тогда что водителю закрыло вид? - возмущается Маргарита. - Когда эксперты просматривали видео, то обратили внимание, что она ехала без остановки. В суде на этом факте тоже заострили внимание.
«Извинилась и раскаялась»
В итоге виновнице ДТП назначили условный срок - один год, также она должна выплатить ребенку компенсацию морального вреда - 500 тысяч рублей.
- Обстоятельствами, смягчающими наказание, является то, что это преступление небольшой степени тяжести. Также женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном, принесла извинения семье, оплатила палату, - уточняется в решении суда.
Маргарита с этим не согласна. Она подала апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.
- Впереди кассационный суд. Я не понимаю, почему виновница ДТП не лишена водительских прав и почему такое мягкое наказание. Мой сын теперь не может ездить в автомобиле, потому что его постоянно укачивает, не может летать ближайшее время, постоянно находится у врачей, а она спокойно живет дальше! Кстати, компенсацию нам так и не выплатили, - добавляет мама Паши.
* Имя изменено.
Фото: ГИБДД по Новосибирской области/скриншот из видео