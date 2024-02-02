Общество 02.02.2024 в 15:06

В Улан-Удэ усилят работу по очистке крыш от снега

Такое поручение дал мэр города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ усилят работу по очистке крыш от снега
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании поручил руководителям районов усилить контроль за уборкой снега с крыш домов и административных зданий во избежание образования сосулек.

- Холода отступят. Солнце у нас яркое, жаркое. На крышах начнёт таять снег, появятся сосульки. А это - опасность. Поэтому обращаю ваше внимание на необходимость принятия всех мер по обеспечению безопасности. Важно своевременно очищать крыши от снега и сосулек, особенно по пути движения пешеходов, - поручил Игорь Шутенков.

По правилам благоустройства Улан-Удэ управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий обязаны обеспечивать своевременную очистку крыш, козырьков и карнизов от сосулек, снежного покрова и наледи. В период оттепели обследование зданий на наличие ледяных образований должно производиться ежедневно, а их очистка - в течение одного дня с момента обнаружения наледи. Сброшенные с кровель на пешеходные дорожки снег и наледь подлежат немедленной уборке.

За несвоевременную очистку крыш от сосулек, снега и наледи предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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