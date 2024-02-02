Общество 02.02.2024 в 16:32

В Бурятии уже 2,5 месяца в суде рассматривают дело о смертельном спарринге

Родственники погибшего надеются на справедливый вердикт
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии уже 2,5 месяца в суде рассматривают дело о смертельном спарринге
Об этом родственница Родиона Николаева написала в паблике «Злой Улан-Удэ» В Контакте: 

«Уже 2,5 месяца длится суд по делу моего племянника Родиона Николаева, погибшего от экзаменационных спаррингов в ЧОП "Дельта". Ещё в июле 2022 года, Родион решил устроиться на работу в ЧОП "Дельта" (находится на Борсоева). Однако для приёма на работу новичкам предстояло пройти спарринг с сотрудниками ЧОПа. Спарринг состоялся в августе, в результате, моему племяннику нанесли значительные увечья - закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки в паховой зоне и подвздошной кости, перелом трёх рёбер и несколько ссадин. От полученных травм он впал в кому, а через 2 недели скончался от сильного ушиба и отека головного мозга. Врачи БСМП пытались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, но нанесенные травмы оказались сильнее», - сообщает автор поста в паблике. 

К сообщению также прикреплено видео одного из поединков. 

«Мы надеемся, что присяжные вынесут справедливый вердикт, и виновные в смерти Родиона понесут заслуженное наказание. Наша семья глубоко скорбит, и нам не хватит слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем, потеряв нашего дорогого Родиона», - заключает автор поста, подчеркнув, что эта история может помочь другим ребятам, которые могли бы оказаться в такой же ситуации.

Напомним, в Улан-Удэ начались судебные слушания скандального дела по поводу внезапной смерти молодого человека – сотрудника ООО ЧОП «Дельта». По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных. В суде предстанут трое обвиняемых – работники  частного охранного предприятия в возрасте от 22 до 24 лет. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». А также специалист по организации работы групп быстрого реагирования. 

На сегодняшний день судебное следствие завершилось, стороны представили свои доказательства. На 13, 14 и 15 февраля назначены заседания, на которых состоятся прения сторон. 

Фото: из личного архива родственников Р. Николаева 

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