В Бурятии уже 2,5 месяца в суде рассматривают дело о смертельном спарринге

Об этом родственница Родиона Николаева написала в паблике «Злой Улан-Удэ» В Контакте:«Уже 2,5 месяца длится суд по делу моего племянника Родиона Николаева, погибшего от экзаменационных спаррингов в ЧОП "Дельта". Ещё в июле 2022 года, Родион решил устроиться на работу в ЧОП "Дельта" (находится на Борсоева). Однако для приёма на работу новичкам предстояло пройти спарринг с сотрудниками ЧОПа. Спарринг состоялся в августе, в результате, моему племяннику нанесли значительные увечья - закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтеки в паховой зоне и подвздошной кости, перелом трёх рёбер и несколько ссадин. От полученных травм он впал в кому, а через 2 недели скончался от сильного ушиба и отека головного мозга. Врачи БСМП пытались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, но нанесенные травмы оказались сильнее», - сообщает автор поста в паблике.К сообщению также прикреплено видео одного из поединков.«Мы надеемся, что присяжные вынесут справедливый вердикт, и виновные в смерти Родиона понесут заслуженное наказание. Наша семья глубоко скорбит, и нам не хватит слов, чтобы описать боль, которую мы испытываем, потеряв нашего дорогого Родиона», - заключает автор поста, подчеркнув, что эта история может помочь другим ребятам, которые могли бы оказаться в такой же ситуации.Напомним, в Улан-Удэ начались судебные слушания скандального дела по поводу внезапной смерти молодого человека – сотрудника ООО ЧОП «Дельта». По ходатайству подсудимых дело рассматривает суд присяжных. В суде предстанут трое обвиняемых – работники частного охранного предприятия в возрасте от 22 до 24 лет. Их обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». А также специалист по организации работы групп быстрого реагирования.На сегодняшний день судебное следствие завершилось, стороны представили свои доказательства. На 13, 14 и 15 февраля назначены заседания, на которых состоятся прения сторон.Фото: из личного архива родственников Р. Николаева