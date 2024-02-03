Бурятия за шесть лет построила самое большое количество школ и детских садов в России

2 февраля в Бурятском драматическом театре состоялся торжественный вечер, посвящённый 100-летнему юбилею системе образования республики. Министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков завил, что ни один субъект России не построил столько детских школ и детских садов с 2017 года, сколько Бурятия.Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил ветеранов, педагогов и всех представителей сферы образования.– Вы открываете путь в жизнь нашим детям, даёте возможности развиваться, реализовываться, двигаться по жизни дальше. Об этом говорил и раньше, сейчас еще раз повторю: профессия учителя – самая важная. Все мы начинаемся с наших учителей, с того, что нам прививают в детском саду, школе. Мы потом становимся кем-то в профессии, но сначала мы – ученики. Именно от учителей зависит судьба ребенка. Желаю вам, уважаемые учителя, чтобы вы выпускали только счастливых детей, перед которыми все пути открыты. Огромное спасибо за вашу работу! – поблагодарил Алексей Цыденов.Напомним, по национальному проекту «Образование», инициированному президентом России, и другим видам финансирования с 2017 года по настоящее время в республике построено 38 детских садов и 35 школ. К концу 2024 года будут построены еще восемь детских садов и пять школ.Бурятия – лидер и по уровню компьютеризации учебных заведений среди субъектов РФ. Все средние школы оснащены новейшей компьютерной техникой, имеют доступ к сети Интернет.Во всех районах республики открыты «Точки роста», строятся модульные спортивные залы, работают передовые площадки «Асториум» и «Кванториум». Учебные заведения оборудуются современными компьютерами, в школы поставляются автобусы. Поднять престиж профессии педагога помогает федеральная программа «Земский учитель».Наркомат просвещения был образован 100 лет назад, на первом съезде Советов Бурят-Монгольской АССР. Основной задачей образования тогда являлась ликвидация безграмотности населения.– Интересных случаев было много: и грустных, и весёлых, и очень трудных. Начинал работать при социализме, затем непонятная перестройка, потом рыночные отношения. Школа вместе со страной всё это проходила с большими сложностями. Выстроить эту работу было непросто: то финансирование достаточное, то не было вообще, то недостаточное. Была тяжёлая полоса в девяностые, когда зарплату не выплачивали по три месяца. Но эту жуткую ситуацию мы пережили. То, что сейчас происходит – это сказка. Строятся новые школы, детские сады, оснащение замечательное. Это заслуга нашего президента. Отрадно, что Бурятия идёт впереди, наравне с Москвой и Питером, –заявил ветеран, кандидат педагогических наук, Почётный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РБ Пётр Ефимов.Лучшим работникам сферы образования республики на торжественном вечере были вручены награды, присвоены звания и присуждены государственные премии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии