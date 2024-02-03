Общество 03.02.2024 в 13:38

Мошенники создали фейковую страницу главы Бурятии в телеграме

Алексей Цыденов просит жителей республики быть бдительными
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники создали фейковую страницу главы Бурятии в телеграме
После министров и зампредов правительства мошенники добрались и до главы Бурятии, создав от его имени фейковую страницу в телеграме. Об этом предупредил сам глава республики.

«Хотел предупредить вас, что мошенники создали клон моей странички в Телеграм и теперь от моего имени пытаются вести диалог. Уважаемые земляки, это ФЕЙК. Я не обращаюсь в своем телеграм-канале напрямую. Я не могу написать личное сообщение со своего телеграм-канала, это невозможно. Телеграм-канал не предусматривает такой функции, как обмен сообщениями. Это мой личный блог, в котором я делюсь с вами важными новостями. Мой личный телеграм-канал в порядке, и я через него сейчас пишу вам. Не верьте негодяям!

На всякий случай. Если кто-то, как будто, получил сообщение от меня. Перезвоните мне. У вас есть мой телефон. И если я вам пишу, то и поговорить всегда готов. Но у кого нет моего личного телефона, то значит и у меня в контактах нет вашего, и я в принципе не мог вам написать. Будьте внимательны», - обратился к жителям республики Алексей Цыденов.

Напомним, волна создания фейковых аккаунтов в соцсетях от имени высокопоставленных чиновников продолжается в Бурятии с конца прошлого года. Тогда аферисты создавали фальшивые страницы мэра Улан-Удэ и спикера Хурала Бурятии, а также руководителей различных министерств и ведомств.

Фото: «Номер один»
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