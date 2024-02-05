Общество 05.02.2024 в 09:00

Ипотека при разводе

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Текст: Номер один
Ипотека при разводе
Pixabay

Вопрос: «Разводимся с мужем. Квартиру я купила в ипотеку еще до свадьбы. Имеет ли право супруг на долю в ней?» 

Кристина Р., г. Улан-Удэ

В соответствии со ст. 36 семейного кодекса РФ, квартира, принадлежавшая каждому из супругов до вступления в брак, а также полученная одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, например, по договору приватизации, является его собственностью.

При разводе и разделе имущества квартира, приобретенная до брака, останется в собственности у того из супругов, кому она принадлежала.

В случае, когда жилье приобретал в ипотеку один из супругов до брака, а после свадьбы ипотеку выплачивали совместно оба супруга, при разводе квартира остается у собственника, но второй супруг вправе потребовать деньги, вложенные им в погашение кредита.

На практике, в суде предоставляются доказательства того, что оплата проводилась за счет общесупружеского имущества. Суд с учетом доводов сторон и имеющихся в деле материалов принимает решение о выплате другому супругу части стоимости недвижимости либо о выделении доли в квартире.

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