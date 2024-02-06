Общество 06.02.2024 в 09:00

Недостающие пенсионные баллы

Как получить?
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Текст: Номер один
Недостающие пенсионные баллы
Pixabay

Вопрос: «Как заплатить страховые взносы и получить недостающие пенсионные баллы?»

Страховую пенсию платят только тем, у кого достаточно пенсионных баллов. Они начисляются:

- за каждый год работы;

- срочную службу в армии;

- уход за детьми, людьми с инвалидностью I группы или старше 80 лет, если вы можете подтвердить это документально.

Их количество зависит от страховых взносов в СФР, которые платит работодатель. Но можно сделать это самостоятельно, если баллов не хватает. Причём как за себя, так и за другого человека.

Для этого подайте заявление:

- в отделении Соцфонда или через личный кабинет на его сайте;

- через «Госуслуги»;

- заказной почтой.

При личном посещении СФР ответят сразу. Если выберете иной способ, придется подождать несколько дней.

Заплатить нужно не меньше 42 878,88 руб. За такой взнос вы получите 1,026 балла. Можно перечислить деньги сразу или отчислять ежемесячно.

Самозанятые тоже могут платить взносы. Каждый год стажа им обойдется в 36 723 руб.

Подать заявление можно:

- в приложении «Мой налог»;

-  на сайте ФНС.

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