Общество 08.02.2024 в 09:00

Трудовой договор и договор гражданско-правового характера

В чем разница?
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Текст: Номер один
Трудовой договор и договор гражданско-правового характера
Pixabay

Вопрос: «В чем отличие трудового договора и договора гражданско-правового характера?» 

Доржо Баторович

Трудовой договор заключают при постоянной или временной работе в штате. Работодатель обязан соблюдать Трудовой кодекс, а сотрудник - подчиняться внутренним правилам и соблюдать режим работы. Заработная плата структурирована (оклад, доплаты, надбавки и т.п.), начисляется за сам процесс труда. Выплаты носят периодический характер - каждые полмесяца согласно действующему ТК РФ. Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, выполняет работы в интересах, под управлением и контролем работодателя

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключают для выполнения определенного объема работ или услуг без оформления в штат. Стороны договора - не работодатель и работник, а заказчик и исполнитель. Трудовое законодательство на такие правоотношения не распространяется. Исполнитель сам устанавливает режим и порядок работы (время, способы выполнения задания). Договор устанавливает размер оплаты и порядок расчетов. Выплата вознаграждения производится за результат, после оформления акта приемки-сдачи работы.

 

 

 

 

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