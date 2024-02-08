Трудовой договор и договор гражданско-правового характера

Вопрос: «В чем отличие трудового договора и договора гражданско-правового характера?»

Доржо Баторович

Трудовой договор заключают при постоянной или временной работе в штате. Работодатель обязан соблюдать Трудовой кодекс, а сотрудник - подчиняться внутренним правилам и соблюдать режим работы. Заработная плата структурирована (оклад, доплаты, надбавки и т.п.), начисляется за сам процесс труда. Выплаты носят периодический характер - каждые полмесяца согласно действующему ТК РФ. Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, выполняет работы в интересах, под управлением и контролем работодателя

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключают для выполнения определенного объема работ или услуг без оформления в штат. Стороны договора - не работодатель и работник, а заказчик и исполнитель. Трудовое законодательство на такие правоотношения не распространяется. Исполнитель сам устанавливает режим и порядок работы (время, способы выполнения задания). Договор устанавливает размер оплаты и порядок расчетов. Выплата вознаграждения производится за результат, после оформления акта приемки-сдачи работы.