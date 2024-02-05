В Бурятии предпринимателя оштрафовали за продажу электронных сигарет подросткам

В Бурятии судебные приставы взыскали с женщины-предпринимателя 250 тысяч рублей штрафа за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Как сообщили в УФССП Бурятии, в принадлежащих ей торговых точках двум подросткам 13 и 14 лет продали электронные сигареты. За нарушение законодательства Управление Роспотребнадзора по РБ привлекло женщину к административной ответственности.«Судебный пристав проверил имущественное положение индивидуального предпринимателя. В результате денежные средства в размере 250 тысяч рублей были списали с банковского счета должницы. Помимо этого, за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок с нее взыскан исполнительский сбор в размере свыше 17 тысяч рублей», - рассказал заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.Фото: «Номер один»