В трамваях Улан-Удэ устанавливают стационарные терминалы

В трамваях столицы Бурятии устанавливают терминалы. Один терминал уже работает в тестовом режиме в трамвае «Львенок» с бортовым номером 03, сообщили в МУП «Управление трамвая».

Новый порядок оплаты: карту или смартфон необходимо приложить к стационарным терминалам - валидаторам, расположенным возле каждой двери трамвая. При успешной оплате экран загорается зеленым цветом. При этом терминал не выдает бумажный билет. Если карта в стоп-листе или по ней не прошла оплата, то экран загорается красным и издается звуковой сигнал.

- Так как система работает в тестовом режиме, просим с пониманием отнестись к нашим кондукторам: для них это тоже в новинку. При оплате проезда с помощью нового оборудования пассажиру необходимо будет предупредить кондуктора, что проезд оплачен через стационарный терминал. После этого нужно приложить карту к переносному терминалу у кондуктора для проверки оплаты проезда. Пассажирам не стоит беспокоиться: оплата при повторном прикладывании карты или телефона взиматься не будет,



- пояснил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.



Пилотный проект по оплате проезда при помощи стационарных терминалов запустили совместно с Бурятским отделением «ПАО Сбербанк».