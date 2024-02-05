В Улан-Удэ «ТГК-14» вновь недогревает квартиры жителей

По данным независимой от ресурсоснабжающих организаций системы мониторинга теплоснабжения Улан-Удэ, зафиксированы значительные снижения температуры теплоносителя на магистральных сетях города, сообщили в Комитете городского хозяйства.

«При заданном значении температуры на подающей магистрали зафиксирован значительный недогрев – до 10 градусов Цельсия. Дома недогревают в мкрн Верхняя Березовка, ПВЗ, Пентагон, бульвар Карла Маркса. Комитетом будут направлены обращения в Прокуратуру Бурятии о проведении служебного расследования в отношении руководителей ПАО «ТГК-14», а также о правовой оценке действий «ТГК-14»,



– сказал Сергей Гашев, заммэра – председатель Комитета городского хозяйства на ежедневном городском штабе по прохождению отопительного сезона.



Городская система мониторинга теплоснабжения внедрена в 2020 году. Датчики установлены в 26 точках в городских котельных и центральных тепловых пунктах. До внедрения системы о нарушениях в теплоснабжении становилось известно, когда в квартирах горожан было уже холодно, а сейчас система срабатывает при малейших отклонениях.

При возникновении проблем с отоплением, водоснабжением необходимо, прежде всего, сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там вопрос не решат, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 379-051.





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