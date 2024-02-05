Глава Бурятии проведет в Москве мастер-класс по лепке бууз

10 февраля Бурятия встретит лунный Новый год. Центральным республиканским мероприятием станет большой концерт в ФСК Улан-Удэ, в котором примут участие многочисленные творческие коллективы и исполнители. С 13 часов, перед концертом, в фойе начнет работать выставка, откроется ярмарка, стартуют мастер-классы, а для детей организуют интерактивные игры. Это бесплатно.А вот сам концерт будет платным. Все билеты, которые были очень недорогими, сейчас уже полностью распроданы – их около тысячи. Однако, ожидается, что перед концертом будут проданы еще сто билетов - для купивших их хотят установить дополнительные стулья. Состоится розыгрыш призов. Зрителей призывают прийти в национальных одеждах.На концерте кампанию бурятским исполнителям составят известная калмыцкая певица Гиляна Бембеева, а также представители Якутии и Тывы.В Москве на сцене ВДНХ тоже будут праздновать Новый год по лунному календарю. Это будет совместный проект Бурятии, Калмыкии и Тывы. Бурятскую сторону представят артисты театра «Байкал», бурятского цирка, Этнографический музей. Всех с приходом Сагаалгана поздравит Белый старец.Также пройдет представление для детей из Старобешевского района ДНР, над которым шефствует Бурятия, оказывая всестороннюю помощь в развитии района.В рамках празднования прихода Белого месяца в Москве глава Бурятии 11 февраля в Доме российской кухни ВДНХ проведет для всех желающих мастер-класс по лепке традиционных бурятских бууз. Предполагается, что глава Калмыкии тоже продемонстрирует свое мастерство в калмыцкой национальной кухне. Все действо займет около часа. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, предполагается, что главы двух республик после окончания приготовления своих блюд обменяются ими.Возрастное ограничение мероприятий: 0+Фото: «Номер один»