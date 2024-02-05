Общество 05.02.2024 в 12:14

В Улан-Удэ готовятся к Дугжуубе

Буддийский обряд пройдет 8 февраля
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ готовятся к Дугжуубе
Власти Улан-Удэ объявили, что для проведения традиционного религиозного обряда Дугжууба в городе подготовлено 14 мест. Они будут в каждом районе столицы Бурятии.

В Железнодорожном районе это четыре места - Лысая гора, дацан на Верхней Березовке, в Старом Зеленом и на пр. Автомобилистов.

В Советском районе тоже будет четыре места - два на ул. Гурульбинской, а также на ул. Каландаришвили и на набережной вблизи ресторана «Грильяж».

А в Октябрьском районе мест шесть - вблизи кафе «Баран на корове», на территории ВСГУТУ, у дацана по ул. Бабушкина, 188, у КСК, в 116-м микрорайоне, а также по ул. Трубачеева.

Все места предварительно обследованы. У такого популярного места Дугжуубы, как дацан на Верхней Березовке, дорогу отгрейдировали и подготовили места для парковок.

На обряде для поддержания порядка будут присутствовать полицейские, росгвардейцы, пожарные. Точное время проведения обрядов назвать нельзя - у каждого дацана оно будет зависеть от времени завершения хурала, который традиционно проходит перед обрядом.

Фото: «Номер один»
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