В Монголии стоимость празднования Нового года сравнялась с отдыхом во Вьетнаме

Высокий спрос на туры из Монголии во Вьетнам объясняется тем, что отдых в этой юго-восточной стране обходится во столько же, сколько расходы на празднование предстоящего Нового года по лунному календарю.«Цифры о продаже путевок предоставить не можем, поскольку турфирмы считают это коммерческой тайной. Можем лишь сказать, что в последние годы перед новогодними праздниками выезды за рубеж возрастают в 2-3 раза. В этом году многие граждане предпочитают уехать на этот период во Вьетнам. Потому что самый дешевый тур туда стоит 2,9 млн тугриков ($900), а расходы на празднование Нового года дома начинаются от 3 млн тугриков», – рассказали в ассоциации туркомпаний страны.По последним данным Национального комитета статистики, 62% семей Монголии берут кредиты на то, чтобы отметить Новый год по лунному календарю. Название праздника Цаган сар переводится как Белый месяц, что предполагает многодневное празднование с обязательными поездками к старшим родственникам и обмен подарками.«Конечно, это наше культурное наследие, но новогодний стол с традиционными мясными и молочными блюдами, сладостями и подарками с каждым годом обходится все дороже. В этом году празднование обойдется в более чем 3 млн тугриков. Это не считая поездок на малую родину к старшим родственникам. Получается, что монголам невыгодно проводить новогодние каникулы в Монголии», – рассказала школьный педагог Ойдовын Хулан.Информацию об увеличении бронирования билетов во Вьетнам подтвердили и в крупнейшей национальной авиакомпании МИАТ. По ее информации, в этом году среди пассажиров наблюдается тенденция на увеличение числа пенсионеров от 67 лет и выше. Билеты и путевки им приобретают в основном дети и внуки.Фото: «Номер один»