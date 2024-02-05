В Бурятии скончалась бывший заместитель председателя Верховного суда республики Людмила Киселева. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РБ.Людмила Киселева родилась в 1949 году. В 1975 году окончила Свердловский юридический институт. С марта 1985 года являлась судьей Верховного суда Бурятии. С 1992 по сентябрь 2010 года занимала должность заместителя председателя ВС РБ по гражданским делам. После отставки, с 2010 по 2013 год, работала в должности заместителя начальника Управления Судебного департамента в Республике Бурятия.В 1998 году Людмиле Киселевой присвоили почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Также награждена орденом Почета, медалями «Ветеран труда» и «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.«Людмила Васильевна – одна из опытнейших судей Бурятии. Будучи заместителем председателя суда, Людмила Васильевна большое внимание уделяла профессиональному росту судей республики, щедро передавая свой богатый профессиональный и жизненный опыт, обеспечивая качество рассмотрения гражданских правовых споров. Людмила Киселева прилагала много усилий по улучшению качества отправления правосудия, устранению судебных ошибок, повышению ответственности судей за порученное дело. Ею систематически анализировалась судебная практика по различным категориям дел. Много внимания Людмила Васильевна уделяла вопросам правоприменительной практики», - рассказали в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Прощание с Людмилой Киселевой состоится 6 февраля в Улан-Удэ.Фото: «Номер один»