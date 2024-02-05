Жителей Бурятии начали оперировать алмазным буром

Рентгенхирурги Республиканской клинической больницы успешно освоили новый высокотехнологичный метод лечения атеросклеротического поражения артерий сердца. Как сообщили в пресс-службе больницы, уже выполнено три операции по одной из новейших эндоваскулярных методик - ротационная атерэктомия. Операция имеет свои показания, в основном это сложные формы атеросклероза коронарных артерий, когда кровоток закрыт практически на 100%, а сами бляшки уже кальцинировались (окаменели).Вмешательство проводится без разреза и наркоза. Через прокол с помощью катетера к зоне поражения артерии вводится специальный эллиптический бур с алмазным напылением.«Медицинский газ под давлением в семь атмосфер подается в аппарат, который раскручивает бур с частотой 180-200 тысяч оборотов в минуту. При поступательном движении бура на такой огромной скорости окаменевшая атеросклеротическая бляшка превращается в пыль. Такой эффект достигается за счет покрытия части бура алмазной крошкой. Дальше выполняется стандартная методика - расширение артерии баллоном и установка стента как при обычном коронарном стентировании, - рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Юрий Хамаганов.Специально для обучения в Улан-Удэ прибыл д.м.н., заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии НМИЦ им. Мешалкина (г. Новосибирск) Олег Крестьянинов. Под его присмотром все три операции были самостоятельно выполнены хирургами больницы.«Таким образом, еще один высокотехнологичный метод медицинской помощи теперь доступен для жителей республики Бурятия. Первые пациенты уже на третьи сутки выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Все они сразу же после операции отметили значительное улучшение состояния», - сообщили в Республиканской больнице.Фото: РКБ