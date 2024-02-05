Конфедерация журналистов Монголии требует извинений от министра юстиции страны

Два союза журналистов Монголии, объединенные в конфедерацию, потребовали извинений от министра юстиции и внутренних дел страны Баттумурийн Энхбаяра за обвинения в том, что представители СМИ устроили его дискредитацию, подкупленные расхитителями экспортного угля.«Министр юстиции и внутренних дел первого февраля в своем телеинтервью заявил, что «весной 2022 года некоторым журналистам раздали 40 грузовиков для перевозки угля, и тем самым началась кампания по дискредитации Баттумурийн Энхбаяра. Мы требуем от него как члена правительства немедленно прекратить действия против независимости и репутации свободной прессы, извиниться и взять на себя ответственность за высказывания в адрес СМИ», – говорится в обращении.Также журналисты выразили сожаление, что руководитель главного юридического ведомства страны настраивает общество против СМИ безответственными обвинениями в адрес журналистов. Они напомнили в обращении, что активно участвовали в освещении многодневных акций протеста, которые вспыхнули в стране в декабре 2022 года после обнародования информации о хищениях экспортного угля с месторождений, которыми управляет государственная компания Эрдэнэс Таван-толгой (ЭТТ).Напомним, часть акций ЭТТ в 2012 году раздали всем гражданам Монголии как долю общего природного богатства. Небольшие дивиденды от продажи угля как главного экспортного товара населению выплатили во время ковидных ограничений в 2020 году. Когда стало известно, что размер хищений при экспорте угля мог превысить $12 млрд, начались демонстрации с требованием огласить имена расхитителей.Всего обвинения по делу о хищении угля предъявили 78 гражданам и должностным лицам, среди которых пять депутатов парламента и министр труда и соцзащиты. Он стал первым политиком, получившим второго февраля 2024 года реальный тюремный срок по этому делу. Судебные процессы над остальными парламентариями продолжаются до сих пор.Фото: «Номер один»