Общество 05.02.2024 в 16:15

Конфедерация журналистов Монголии требует извинений от министра юстиции страны

Ранее чиновник заявил, что подкупленные журналисты устроили его дискредитацию
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Конфедерация журналистов Монголии требует извинений от министра юстиции страны
Два союза журналистов Монголии, объединенные в конфедерацию, потребовали извинений от министра юстиции и внутренних дел страны Баттумурийн Энхбаяра за обвинения в том, что представители СМИ устроили его дискредитацию, подкупленные расхитителями экспортного угля.

«Министр юстиции и внутренних дел первого февраля в своем телеинтервью заявил, что «весной 2022 года некоторым журналистам раздали 40 грузовиков для перевозки угля, и тем самым началась кампания по дискредитации Баттумурийн Энхбаяра. Мы требуем от него как члена правительства немедленно прекратить действия против независимости и репутации свободной прессы, извиниться и взять на себя ответственность за высказывания в адрес СМИ», – говорится в обращении.

Также журналисты выразили сожаление, что руководитель главного юридического ведомства страны настраивает общество против СМИ безответственными обвинениями в адрес журналистов. Они напомнили в обращении, что активно участвовали в освещении многодневных акций протеста, которые вспыхнули в стране в декабре 2022 года после обнародования информации о хищениях экспортного угля с месторождений, которыми управляет государственная компания Эрдэнэс Таван-толгой (ЭТТ).

Напомним, часть акций ЭТТ в 2012 году раздали всем гражданам Монголии как долю общего природного богатства. Небольшие дивиденды от продажи угля как главного экспортного товара населению выплатили во время ковидных ограничений в 2020 году. Когда стало известно, что размер хищений при экспорте угля мог превысить $12 млрд, начались демонстрации с требованием  огласить имена расхитителей.

Всего обвинения по делу о хищении угля предъявили 78 гражданам и должностным лицам, среди которых пять депутатов парламента и министр труда и соцзащиты. Он стал первым политиком, получившим второго февраля 2024 года реальный тюремный срок по этому делу. Судебные процессы над остальными парламентариями продолжаются до сих пор.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Конфедерация журналистов Монголии требует извинений от министра юстиции страны
05.02.2024 в 16:15
Движение в пригороде Улан-Удэ застопорилось из-за двух ДТП подряд
05.02.2024 в 16:02
Жителей Бурятии начали оперировать алмазным буром
05.02.2024 в 15:46
В Бурятии задержали не отличающихся интеллектом воров
05.02.2024 в 15:27
В Улан-Удэ пьяного водителя остановили только простреленные колеса
05.02.2024 в 14:58
В Бурятии скончалась бывший заместитель председателя Верховного суда
05.02.2024 в 14:19
В Бурятию идут потепление и снег
05.02.2024 в 13:54
В Монголии стоимость празднования Нового года сравнялась с отдыхом во Вьетнаме
05.02.2024 в 13:35
В Улан-Удэ из-за Сагаалгана перенесли «Лыжню России»
05.02.2024 в 13:29
В Улан-Удэ пьяный мужчина хвастался наркотиками перед посетителями бара
05.02.2024 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 31 января по 6 февраля

Читайте также
Жителей Бурятии начали оперировать алмазным буром
В Республиканской больнице прошли первые операции по новой методике
05.02.2024 в 15:46
В Бурятии скончалась бывший заместитель председателя Верховного суда
Людмила Киселева проработала в должности судьи более 34 лет
05.02.2024 в 14:19
В Бурятию идут потепление и снег
К концу недели прогнозируется неустойчивая ветреная погода
05.02.2024 в 13:54
В Монголии стоимость празднования Нового года сравнялась с отдыхом во Вьетнаме
Отмечать праздник в родной стране монголам становится невыгодно
05.02.2024 в 13:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru