Общество 05.02.2024 в 17:02
Строителя центра по хоккею в Улан-Удэ посетила прокуратура
Объект должны сдать еще в 2021 году, но стройка до сих пор не закончена
Текст: Андрей Константинов
Представители прокуратуры Бурятии совместно с министром спорта и другими чиновниками посетили с проверкой строящийся региональный центр по хоккею в Улан-Удэ. Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография». Строительство курирует алтайское ООО «Арена», которое выступает в качестве концессионера.
«Выполнение работ на трех блоках центра находится на завершающих стадиях. Вместе с тем темпы возведения объекта остаются недостаточными», - констатировало надзорное ведомство.
«Концессионер предупрежден о применении мер ответственности в случае нарушения законов. Возведение спортивного объекта остается на контроле», - заверили в прокуратуре.
Напомним, строительство Ледового дворца на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ началось в 2020 году, объект должны были сдать уже в декабре 2021 года. Поначалу строители взяли неплохой темп, однако затем возведение объекта начало «подвисать», а сроки его сдачи неоднократно переносились.
Фото: прокуратура Бурятии
«Выполнение работ на трех блоках центра находится на завершающих стадиях. Вместе с тем темпы возведения объекта остаются недостаточными», - констатировало надзорное ведомство.
Для пресечения затягивания ввода центра в эксплуатацию гендиректору строительной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
«Концессионер предупрежден о применении мер ответственности в случае нарушения законов. Возведение спортивного объекта остается на контроле», - заверили в прокуратуре.
Напомним, строительство Ледового дворца на территории Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ началось в 2020 году, объект должны были сдать уже в декабре 2021 года. Поначалу строители взяли неплохой темп, однако затем возведение объекта начало «подвисать», а сроки его сдачи неоднократно переносились.
Фото: прокуратура Бурятии
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